Після масштабного звільнення Twitter просить деяких працівників повернутися

Twitter, звільнивши приблизно половину компанії, після придбання Ілоном Маском за 44 мільярди доларів, тепер звертається до десятків співробітників, які втратили роботу.

У Twitter закликають їх повернутися.

Про це пише Bloomberg.

Деякі з тих, кого просять повернутися, були звільнені помилково, за словами двох людей, знайомих з інформацією. Інших було звільнено до того, як керівництво зрозуміло, що їхня робота та досвід можуть знадобитися для створення нових функцій, які передбачає Маск, про це заявили джерела, які побажали залишитись неназваними під час обговорення приватної інформації.

Twitter скоротив майже 3700 людей через електронну пошту, щоб зменшити витрати після придбання Маском. Чимало співробітників дізналися, що втратили роботу після того, як їхній доступ до корпоративних систем, таких як електронна пошта та Slack, було раптово призупинено. Прохання до працівників повернутися свідчать про те, наскільки поспішним і хаотичним був процес.

Представник Twitter не відповів на запит про коментар. Раніше видання Platformer повідомляло про плани Twitter найняти працівників.

«Щодо скорочення численності Twitter, на жаль, немає вибору, коли компанія втрачає понад 4 мільйони доларів на день», — написав раніше Маск.

За словами осіб, обізнаних із ситуацією, у Twitter залишилося близько 3700 співробітників. Маск змушує тих, хто залишився в компанії, швидко рухатися до створення нових функцій, а в деяких випадках співробітники навіть спали в офісі, щоб вкластися в нові терміни.

На вихідних Twitter випустив новий план підписки Twitter Blue, пропонуючи позначку підтвердження для будь-якого користувача, який платить 8 доларів на місяць. Компанія також повідомила, що незабаром запустить інші функції, включаючи половину реклами, можливість публікувати довші відео та отримати пріоритет у відповідях, згадках і пошуку.

Раніше New York Times повідомила, що Twitter відкладе зміни галочок до проміжних виборів, після того, як користувачі та співробітники висловили занепокоєння, що цей план може бути використаний для розсіяння розбрату.

На звільнення працівників навіть відреагував американський президент Джо Байден. Він висловив стурбованість, що Twitter опинився під його керівництвом, якого він звинувачує в "поширенні брехні по всьому світу".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Ілон Маск планує створити у Twitter раду, яка відповідатиме за цензуру. " Жодних важливих рішень щодо вмісту чи відновлення облікового запису не буде прийнято до того, як ця рада збереться ", — заявив власник соцмережі.

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