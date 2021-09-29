Після одужання у кожного третього можуть проявлятися симптоми COVID-19: які найчастіше і хто в групі ризику

Після одужання у кожного третього можуть проявлятися симптоми COVID-19: які найчастіше і хто в групі ризику

Симптоми можуть проявлятися протягом 3-6 місяців після одужання від коронавірусу.

Кожен третій перехворілий коронавірусом може відчувати принаймні один симптом "тривалого COVID-19". У групі ризику насамперед жінки і госпіталізовані пацієнти.

Про це свідчить нове дослідження фахівців із Оксфордського університету, Національного інституту медичних досліджень (NIHR) і Оксфордського центру біомедичних досліджень здоров'я (BRC), повідомляє The Guardian .

Спеціалісти дослідили понад 270 тисяч пацієнтів, які одужали від коронавірусу в США, і виявили, у 37% людей був принаймні один "тривалий симптом COVID", діагностований через три-шість місяців після зараження. Найбільш частими симптомами були проблеми з диханням, абдомінальні симптоми, втома, біль, тривога або депресія.

Згідно з даними американської мережі електронних медичних карт TriNetX, тяжкість інфекції, вік і стать впливають на ймовірність симптомів коронавірусу після одужання . Вони, як свідчать результати дослідження, частіше зустрічалися у госпіталізованих і у жінок.

Наприклад, у людей похилого віку і чоловіків було більше труднощів з диханням і когнітивних проблем, тоді як у молодих людей і жінок було більше головного болю, абдомінальних симптомів, занепокоєння або депресії.

Ті, хто потрапляли до лікарні, частіше скаржилися на втому. Люди, які не потребували стаціонарного лікування, частіше страждали від головного болю, ніж ті, хто потребував госпіталізації.

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Професор Амітава Банерджі, професор клінічних даних і почесний консультант-кардіолог Університетського коледжу Лондона, стверджує, результати підтверджують заклики до "широкомасштабного розгортання медичних послуг" для людей з тривалим COVID-19, зокрема і тих, хто не був госпіталізований.

"Ці дані доповнюють результати опитувань, зроблених самостійними звітами, і показують, що лікарі діагностують пацієнтів з цими симптомами. Нам потрібні належним чином налаштовані послуги для вирішення поточних та майбутніх клінічних потреб", - прокоментував доктор Макс Таке, науковий співробітник Національного інституту медичних досліджень.

Як повідомляло ся, втрата пам'яті, проблеми з координацією, навичками й інтелектом-можуть проявитися навіть після повного одужання і нетяжкого перебігу коронавірусу. Адже вражає хвороба не лише легені, серце та нирки, а й мозок та нервову систему. Чи надовго це і чи всі пацієнти врешті можуть повернутися до звичного життя, читайте тут.

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Експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова про динаміку захворюваності на коронавірус, ліки зі США та вакцинацію

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