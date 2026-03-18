Пів мільйона смертей щороку: вчені попередили про несподівані наслідки глобального потепління

Спека / © Associated Press

Реклама

Підвищення температури у світі може змусити людей менше рухатися, що безпосередньо впливатиме на стан здоров’я. Науковці попереджають: до 2050 року це може спричиняти до пів мільйона додаткових передчасних смертей щороку.

Про це повідомило видання The Guardian.

Дослідники проаналізували дані зі 156 країн за період 2000–2022 років і змоделювали вплив потепління на рівень фізичної активності. Виявилося, що кожен додатковий місяць із середньою температурою понад 27,8°C підвищує частку фізичної неактивності у світі на 1,5 відсоткового пункту. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу цей показник ще вищий — до 1,85 пункту.

Реклама

Фахівці наголошують, що недостатня рухливість уже є серйозною проблемою: вона пов’язана приблизно з 5% смертей серед дорослих. Близько третини населення світу не виконує рекомендації щодо фізичних навантажень. Водночас зниження активності підвищує ризики серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, деяких видів раку та психічних розладів.

За оцінками дослідження, опублікованого в журналі Lancet Global Health, наслідки можуть бути не лише медичними, а й економічними: втрати продуктивності праці до 2050 року сягнуть від 2,4 до 3,68 мільярда доларів.

Найбільше зростання фізичної неактивності прогнозують у регіонах із високими температурами — зокрема у Центральній Америці, Карибському басейні, східній частині Африки на південь від Сахари та екваторіальній Південно-Східній Азії. У деяких із них цей показник може збільшуватися більш ніж на чотири відсоткові пункти щомісяця.

Автор дослідження Крістіан Гарсія-Вітульскі зазначає, що проблема має також соціальний вимір. Регіони, які найсильніше відчують вплив спеки, часто мають менше ресурсів для адаптації — обмежений доступ до охолодження, безпечних приміщень і гнучкого графіка.

Реклама

Окремо вчені звертають увагу, що рівень неактивності може швидше зростати серед жінок — як через фізіологічні особливості, так і через соціальні обмеження.

Науковці підкреслюють: фізичну активність варто розглядати не лише як індивідуальний вибір, а як частину кліматично чутливої політики охорони здоров’я. Серед можливих рішень — створення більш прохолодних міських просторів, розвиток інфраструктури для занять у приміщеннях і доступ до чітких рекомендацій щодо безпеки під час спеки.

