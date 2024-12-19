Північний магнітний полюс Землі змінив своє положення: як це вплине на людство

Національні центри екологічної інформації США та Британська геологічна служба представили оновлену версію Всесвітньої магнітної моделі, яка прогнозує зміни в магнітному полі Землі на наступні п'ять років. Згідно з новими даними, Північний магнітний полюс змістився.

Про це повідомило видання Live Science.

Модель важлива для навігаційних систем, зокрема для супутникової та авіаційної навігації, а також для орієнтації за допомогою смартфонів.

За словами вчених, модель регулярно оновлюється для забезпечення точності навігаційних систем і прогнозування поведінки магнітного поля. Нова версія показує, що Північний магнітний полюс змістився з канадської Арктики в бік Сибіру.

Магнітне поле Землі створюється в зовнішньому ядрі планети, де рухливе розплавлене залізо генерує електричний струм, що, зі свого боку, створює магнітне поле. Цей процес, відомий як геодинамо, підтримує діяльність глобального магнітного поля Землі протягом мільярдів років.

Північний магнітний полюс, на відміну від географічного, не залишається на одному місці, а переміщується через рух зовнішнього ядра Землі. За останні роки він змістився з канадської Арктики в бік Сибіру, що зумовлено змінами в напруженості магнітного поля.

"Складний рух зовнішнього ядра змушує північний магнітний полюс зміщуватися на десятки миль на рік", — йдеться в матеріалі.

Всесвітня магнітна модель (WMM) є математичною моделлю, що прогнозує зміну глобального магнітного поля Землі в найближчі кілька років. Вона об'єднує дані з супутників та наземних обсерваторій, що дозволяє створювати точні прогнози магнітного поля планети.

Оновлення Всесвітньої магнітної моделі відбувається що п'ять років, оскільки магнітне поле Землі постійно змінюється через рух зовнішнього ядра планети. Модель стає менш точною з часом через непередбачувані зміни в поведінці магнітного поля. Оновлення необхідне для збереження точності прогнозів та використання моделі в навігаційних системах, таких як GPS.

Нагадаємо, полюси Сонця почали мінятися місцями.

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