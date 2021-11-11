Північнокорейські хакери намагалися атакувати компанію, яка виробляє COVID-вакцини

Попри це, у Північній Кореї продовжують запевняти у відсутності випадків COVID-19.
Хакери Корейської Народно-Демократичної Республіки намагалися вкрасти інформацію у багатонаціональної медико-біологічної компанії, яка виробляє вакцини проти COVID-19.
Про це із посиланням на доповідь старшого дослідника безпеки в Secureworks Рейфа Піллінга повідомляє Sky News.
Зазначаєтья, що медико-біологічна компанія-клієнт Secureworks, назва якої не розголошується, була скомпрометована за допомогою атаки на ланцюжок поставок, аналогічної кібернападу SolarWinds, яку приписують російській розвідці.
"Хоча напад на медико-біологічну компанію, схоже, не має фінансових мотивів, залишається незрозумілим, як північнокорейцям вдасться перетворити дані про виробництво вакцини на фізичну вакцину", - вказав Піллінг.
У Secureworks виявили докази того, що хакери змогли отримати доступ до мережі їхнього клієнта через постачальника керованих послуг (MSP), хоча їх упіймали до того, як вдалося вкрасти будь-які дані, крім мережевих журналів.
Тим часом у Північній Кореї продовжують запевняти у відсутності випадків COVID-19 на території країни, пояснюючи це власними суворими обмеженнями на поїздки і навіть відмовляючись від трьох мільйонів доз вакцини від ЮНІСЕФ.
Раніше повідомлялося, що розвідувальне агентство Південної Кореї зірвало спроби КНДР зламати південнокорейські компанії, що розробляють вакцини від COVID-19.
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