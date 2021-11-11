Північнокорейські хакери намагалися атакувати компанію, яка виробляє COVID-вакцини

Попри це, у Північній Кореї продовжують запевняти у відсутності випадків COVID-19.

Хакери Корейської Народно-Демократичної Республіки намагалися вкрасти інформацію у багатонаціональної медико-біологічної компанії, яка виробляє вакцини проти COVID-19.

Про це із посиланням на доповідь старшого дослідника безпеки в Secureworks Рейфа Піллінга повідомляє Sky News.

Зазначаєтья, що медико-біологічна компанія-клієнт Secureworks, назва якої не розголошується, була скомпрометована за допомогою атаки на ланцюжок поставок, аналогічної кібернападу SolarWinds, яку приписують російській розвідці.

"Хоча напад на медико-біологічну компанію, схоже, не має фінансових мотивів, залишається незрозумілим, як північнокорейцям вдасться перетворити дані про виробництво вакцини на фізичну вакцину", - вказав Піллінг.

У Secureworks виявили докази того, що хакери змогли отримати доступ до мережі їхнього клієнта через постачальника керованих послуг (MSP), хоча їх упіймали до того, як вдалося вкрасти будь-які дані, крім мережевих журналів.

Тим часом у Північній Кореї продовжують запевняти у відсутності випадків COVID-19 на території країни, пояснюючи це власними суворими обмеженнями на поїздки і навіть відмовляючись від трьох мільйонів доз вакцини від ЮНІСЕФ.

Раніше повідомлялося, що розвідувальне агентство Південної Кореї зірвало спроби КНДР зламати південнокорейські компанії, що розробляють вакцини від COVID-19.

Читайте також:

Новини України: у Харкові кіберполіція викрила ще одного юного хакера, якому вдалося створити фейковий застосунок

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання