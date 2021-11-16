Планета Ікс: на старих супутникових знімках виявили загадковий об’єкт на околиці Сонячної системи

Ще у 1983 році дослідницький супутник зафіксував три точкові джерела, які можуть бути прихованою дев’ятої планетою, що обертається навколо Сонця.

Припущення про існування за орбітою Нептуна, на самому краю Сонячної системи, ще однієї, дев’ятої планети стали більш правдоподібними. Астроном Майкл Роуен-Робінсон з Імперського коледжу Лондона у Великій Британії виявив три точкові джерела, які можуть бути загадковою планетою Ікс.

Про це повідомляє видання Science Alert.

Британський астроном провів аналіз даних, зібраних за допомогою інфрачервоного астрономічного супутника (IRAS) ще у 1983 році.

IRAS пропрацював всього 10 місяців, виконавши зйомку 96% неба в далекому інфрачервоному діапазоні, який дає можливість виявляти “прохолодні” невеликі об'єкти, які відбивають мало світла.

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Провівши повторне дослідження цих знімків, Роуен-Робінсон визначив, що із приблизно 250 тисяч точкових джерел, виявлених супутником, лише три становлять інтерес як кандидати на дев’яту планету Ікс. Їх було зафіксовано у червні, липні і вересні 1983 року.

Автор дослідження вважає, що ці дані можна було б використовувати для моделювання того, де планета Ікс може бути зараз. Це дозволить провести новий цілеспрямований пошук.

“Виявлення IRAS не найвищої якості, але було б доцільно пошукати в оптичному та ближньому інфрачервоному діапазоні довжин хвиль у кільцевому просторі радіусом 2,5−4 градуси з центром у точці 1983 року. Враховуючи велику зацікавленість гіпотезою дев'ятої планети, було б доцільно перевірити, чи не відповідає їй об'єкт із запропонованими параметрами у запропонованій ділянці неба”, — зауважив астроном.

Нагадаємо, раніше вчені провели моделювання, судячи з якого, за Нептуном могла ховатися ще одна планета. За розміром вона найбільше схожа на Марс або Землю.

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