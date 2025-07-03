Планета опинилася в "пекельній теплиці" на мільйони років: вчені розкрили причину

Виверження вулкана / © Getty Images

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Близько 252 мільйонів років тому на планеті відбулося Пермсько-тріасове масове вимирання — найкатастрофічніше за всю історію життя на Землі. Тоді зникло до 94% морських і 70% наземних видів.

Про це повідомило видання Science Alert.

Головною причиною цього катаклізму вчені вважають виверження Сибірських трапів — величезних обсягів лави, що за короткий геологічний час вивільнили колосальні обсяги парникових газів.

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Температура поверхні на суші, за оцінками науковців, зросла на 6–10°C, а середня температура на екваторі сягнула понад 34°C — приблизно на 8°C більше, ніж нині. У таких умовах більшість видів просто не встигли пристосуватися.

Вчені з Університету Бірмінгема з’ясували, чому Земля залишалась у стані «пекельної теплиці» ще приблизно 5–6 мільйонів років після основного спалаху вивержень. Причиною цього стало масове зникнення тропічних лісів — головних природних поглиначів вуглецю.

Перед катастрофою планету вкривали торф’яники, тропічні та субтропічні ліси. Але після різкого потепління рослинність у низьких і середніх широтах зникла. Її замінили примітивні рослини — лікоподи, заввишки всього кілька сантиметрів. Водночас ефективність фіксації вуглецю різко впала, і парникові гази залишались в атмосфері набагато довше.

Використавши нову модель вуглецевого циклу SCION, науковці підтвердили, що через різке зниження «чистої первинної продуктивності» рослин надзвичайна спека зберігалася ще мільйони років. Лише коли ліси почали відновлюватися, вуглецевий цикл перезапустився, і клімат поступово стабілізувався.

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Автори наголошують: хоча нинішні зміни клімату відбуваються значно швидше, історія Пермсько-тріасового періоду демонструє, наскільки критичною є роль лісів у регулюванні температури на планеті.

Нагадаємо, в тропічних лісах фіксують масову загибель дерев, і однією з головних причин цього можуть бути короткочасні, але руйнівні шторми з блискавками й сильним вітром. За новим дослідженням, у деяких регіонах такі бурі спричиняють до 60% усіх випадків загибелі дерев.

Тим часом через зміну клімату під загрозою зникнення опинилася держава Тувалу, а понад 500 видів птахів можуть повністю зникнути вже протягом наступного століття.