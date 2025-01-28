Планета поза Сонячною системою може бути придатною для життя — що виявили вчені

Через 30 років після відкриття першої екзопланети (планети поза Сонячною системою) астрономи виявили понад 7 тис. з них у нашій галактиці. Водночас екзопланетологи почали цікавитися їхніми характеристиками з метою пошуку життя в інших місцях Всесвіту.

Про це йдеться у матеріалі phys.org із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Astronomy & Astrophysics.

Зараз астрономи шукають екзопланети, які легше охарактеризувати або які мають цікаві особливості, щоб перевірити свої гіпотези та закріпити свої знання. Це випадок планети HD 20794 d, яку щойно виявила команда, до складу якої входять співробітники відділу астрономії UNIGE.

Планета HD 20794 d перебуває в зоні населеності своєї зірки. Наприклад, у Сонця ця зона починається на відстані 0,7 астрономічних одиниць і закінчується на відстані 1,5 астрономічних одиниць. Нагадуємо, що одна астрономічна одиниця — це приблизно 150 млн км. Таким чином у Сонячній системі в зоні населеності перебуває не тільки Земля, а й Марс. Вчені з'ясували, що HD 20794 d здійснює повний оберт навколо своєї версії нашого Сонця за 647 днів, що приблизно на 40 днів більше, ніж це робить Марс навколо нашої зірки.

Астрономи також виявили, що планета має не кругову, а еліптичну орбіту. Тому вона в найдальшій точці своєї орбіти перебуває на відстані 2 астрономічні одиниці від зірки, а в найближчій точці — на відстані 0,75 астрономічних одиниць. Земля перебуває на відстані 1 астрономічна одиниця від Сонця.

Астрономи вважають, що якщо на планеті є вода, то під час зближення зі своєю зіркою вона мала перейти із замороженого стану в рідкий, що потенційно могло б призвести до появи життя.

З огляду на близькість цієї планети до нас, астрономи зможуть ретельно вивчити її атмосферу і хімічний склад, що дасть змогу зробити точніші висновки про потенційну населеність планети.

Нагадаємо, найбільшу загадку Сонячної системи розв'язано. Нове дослідження про Марс було представлено в журналі в Geophysical Research Letters.

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