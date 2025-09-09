Планета розміром із Землю може бути придатною для життя: що показали нові дані

Уявлення художника про систему Trappist-1e / © NASA

Астрономи повідомили про результати спостережень за планетою Trappist-1e, що знаходиться за 40 світлових років від Землі. Вона подібна за розміром до нашої планети й давно вважається однією з найперспективніших серед екзопланет для пошуку ознак атмосфери та умов, придатних для життя.

Про це повідомило видання Financial Times.

Дослідження провели за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, запущеного у 2021 році. Його спектроскопічні інструменти дають змогу вивчати, як світло зірки змінюється після проходження крізь можливу атмосферу планети. Це дозволяє встановлювати хімічний склад газів навколо екзопланет.

Міжнародна команда вчених понад рік працювала над корекцією даних, враховуючи спотворення, які створюють магнітні поля на поверхні зірки. За підсумками аналізу дослідники дійшли висновку, що Trappist-1e може мати атмосферу з азотом і умови, які дозволяють існування рідкої води — як у вигляді глобального океану, так і у формі крижаного шару.

Водночас дослідники не виключають, що планета може бути «голою скелею» без атмосфери. Подальші спостереження телескопа Вебба у найближчі роки мають допомогти уточнити ці дані.

Співавтор роботи Райан Макдональд, викладач з екзопланетної науки в Університеті Сент-Ендрюса, заявив, що сучасні технології відкривають один із найцікавіших часів для астрономії. За його словами, тепер у науковців з’явився реальний інструментарій для пошуку умов, які можуть бути придатними для життя в інших зоряних системах.

Астрохімік Кембриджського університету Пол Ріммер відзначив, що ця робота є важливим кроком для вивчення атмосфер кам’янистих планет, які обертаються навколо активних зірок. Наступним завданням науковців буде пошук хімічних сполук, здатних вказувати на наявність життя, хоча отримати такі докази, за його словами, буде дуже складно.

Відкриття екзопланет за межами Сонячної системи вже суттєво розширило горизонти пошуків. Частина з них — це газові гіганти, подібні до Юпітера і Сатурна, які не мають твердої поверхні й не підходять для відомих форм життя.

Раніше вчені також оголосили про результати міжнародного проєкту щодо планети K2-18b, що розташована за 124 світлових роки від Землі. Там виявили молекули, які можуть свідчити про біологічні процеси, проте автори дослідження не назвали їх остаточними доказами існування життя.

Науковці наголошують, що на цьому етапі йдеться лише про пошук можливих хімічних «сигнатур», які вказують на біологічну активність. Перевірити їх безпосередньо наразі неможливо, тому висновки можна буде робити лише для групи планет, а не для кожної окремо.

Нагадаємо, загадкова міжзоряна комета 3I/ATLAS, яку астрономи виявили на початку 2025 року, прямує до Сонячної системи. Вчені припускають, що вона може бути іншопланетним об’єктом і навіть зіткнутися з Марсом.