Планета, що ламає закони астрофізики: з неба можуть падати алмази

Екзопланета / © pixabay.com

Реклама

Астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба дослідили унікальний об’єкт PSR J2322-2650b, атмосфера якого настільки незвична, що вуглецеві хмари в ній, імовірно, здатні конденсуватися в алмази.

Як повідомляє Space Daily, хімічний склад цієї планети не відповідає жодному з відомих механізмів формування планет.

Дослідники наголошують: безпосередньо алмазний дощ ніхто не спостерігав. Висновок ґрунтується на виміряному хімічному складі атмосфери, де домінують вуглець і гелій, тоді як азот і кисень, характерні для більшості інших екзопланет, майже відсутні.

Реклама

Світ біля мертвої зірки

PSR J2322-2650b обертається навколо пульсара PSR J2322-2650 — надщільного залишку масивної зорі, що вибухнула надновою. Пульсар являє собою нейтронне ядро розміром із велике місто, яке обертається сотні разів за секунду та випромінює потужні радіоімпульси.

Сам супутник, маса якого наближається до маси Юпітера, був відкритий ще 2017 року завдяки незначним змінам у періодичності сигналів пульсара. Лише можливості телескопа Вебба дозволили астрономам уперше визначити склад його атмосфери.

За оцінками вчених, один бік об’єкта постійно звернений до пульсара, а потужний гравітаційний вплив деформує його, надаючи форми, схожої на лимон. Температура на поверхні сягає понад 1600°C, а атмосферою вирують сильні вітри.

Саме за таких екстремальних умов вуглецеві сполуки можуть утворювати частинки сажі, які за відповідного тиску та температури потенційно перетворюються на алмази.

Реклама

Головна загадка — не алмази

Найбільше здивування в астрономів викликає не можливий «алмазний дощ», а сам склад PSR J2322-2650b. Жодна сучасна модель формування планет не передбачає появу настільки вуглецево-домінованого тіла з майже повною відсутністю інших поширених елементів.

Традиційний сценарій утворення газових гігантів із протопланетних дисків не пояснює такі характеристики. Не підходить і версія про те, що об’єкт є оголеним ядром колишньої зорі, адже в такому випадку в його складі мали б бути присутні інші хімічні елементи.

На думку дослідників, PSR J2322-2650b фактично ставить під сумнів усі існуючі уявлення про еволюцію подібних систем і може виявитися представником абсолютно нового класу небесних тіл.

Відкриття, що змушує переглянути теорії

У Space Daily зазначають, що саме такі аномальні об’єкти рухають науку вперед, демонструючи межі сучасних моделей. Подальші спостереження мають допомогти уточнити склад атмосфери та визначити, чи справді процеси утворення алмазів відбуваються так, як передбачають розрахунки.

Реклама

Поки що PSR J2322-2650b залишається унікальним світом, який не вписується в жодну відому схему походження планет і продовжує ставити перед астрономами фундаментальні запитання про природу формування космічних об’єктів.

Нагадаємо, раніше дослідники з Оксфордського університету виявили унікальну екзопланету, яка не вписується в жодну відому класифікацію. Цей далекий світ, розташований на відстані близько тридцяти п’яти світлових років від Землі, претендує на звання найсмердючішого місця у відомій нам частині галактики.

Новини партнерів