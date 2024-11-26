Планета висихає: учені фіксують критичне зменшення запасів прісної води

Останні роки вчені активно попереджають про наслідки кліматичних змін, які вже вплинули на Землю через посухи та аномальну спеку. Проте, окрім зміни клімату, людство стикається з новою загрозою: запаси прісної води стрімко скорочуються, і, за даними нового дослідження NASA, планета досі не змогла оговтатися.

Про це пише видання Space.

Міжнародна команда вчених проаналізувала дані супутників GRACE, які фіксують зміни в гравітаційному полі Землі та дозволяють оцінити концентрацію води на її поверхні. Виявилося, що з 2014 року обсяги прісної води значно скоротилися — нині вони на 1200 кубічних кілометрів менші, ніж у період з 2002 по 2014 роки. Особливо гостро проблема відчувається в районах із частими посухами, таких як Бразилія, Австралія, Південна Америка, Європа, Північна Америка та Африка.

Дослідники пов’язують ці явища із глобальним потеплінням, яке сприяє підвищенню температури, а отже, і швидшому випаровуванню води. За словами гідролога NASA Мета Роделла, часті посухи змушують людей і фермерів інтенсивніше використовувати запаси ґрунтових вод, які без регулярних опадів вичерпуються швидкими темпами. Це може призвести до масштабного “ефекту доміно” у вигляді зростання бідності, конфліктів та захворювань через дефіцит чистої води.

Інша проблема, зазначена вченими, полягає в нерівномірному розподілі опадів. Зокрема, сильні дощі, викликані потеплінням, не поповнюють запаси ґрунтових вод, оскільки швидко стікають у річки та океани. За даними NASA, 13 із 30 наймасштабніших посух за всю історію спостережень сталися з 2015 року, коли глобальне потепління досягло критичної точки.

Це дослідження вкотре наголошує на необхідності термінових заходів для скорочення викидів парникових газів і збереження водних ресурсів планети. Науковці закликають світових лідерів до рішучих дій, аби уникнути ще більш серйозних наслідків для життя на Землі.

Нагадаємо, що через глобальне потепління спостерігається рекордне танення льодовиків Антарктики. Якщо людство не вживе термінових заходів для скорочення викидів парникових газів, підйом рівня світового океану на десятки метрів може стати реальністю, застерігають вчені.