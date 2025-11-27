Планетарна оборона: ООН влаштувала навчання через дивну поведінку комети 3I/ATLAS

Комета / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

Організація Об’єднаних Націй (ООН) офіційно включила загадковий міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS до щорічних навчань із планетарної оборони через його «дивну поведінку». Хоча комета не становить загрози, її тривалий період видимості із Землі став «чудовою можливістю» для тренувань, щоб відпрацювати визначення положення розмитих об’єктів.

Про це пише Lad Bible.

Комету, яку дехто називає «потенційно ворожою іншопланетною загрозою», ООН офіційно визначила як об’єкт, що бере участь у навчаннях із планетарної оборони.

Реклама

Небесне тіло 3I/ATLAS спричинило активні дискусії серед науковців, адже частина експертів не відкидає можливості, що воно може мати іншопланетне походження. Втім у NASA наполягають: таємничий міжзоряний об’єкт є кометою, і це лише третій задокументований випадок її проникнення до нашої Сонячну систему, хоча поведінка об’єкта і справді незвична.

Виявлений у липні 2025 року об’єкт 3I/ATLAS 29 жовтня пролетів найближче до Сонця зі швидкістю близько 153 тис. миль/год. Розміри його ядра оцінюють у діапазоні від приблизно 0,32 км до кількох кілометрів, проте точні параметри встановити важко через яскраву кому з газу та пилу, що приховує ядро.

Документ, оприлюднений ООН і Міжнародною мережею попередження про астероїди (IAWN), підтвердив: комета офіційно задіяна у щорічних навчаннях із планетарної оборони.

«Хоча вона не становить загрози, комета 3I/ATLAS є чудовою можливістю для спільноти IAWN провести навчальне спостереження завдяки її тривалому періоду видимості із Землі та великому науковому інтересу», — йдеться в документі.

Реклама

«Кампанія 3I/ATLAS — восьме спостережне навчання IAWN від 2017 року — організація проводить такі тренування приблизно раз на рік. IAWN планувала провести осінню кометну кампанію 2025 року ще від 2024-го, щоб відпрацювати можливості визначення положення комет, які створюють додаткові астрометричні труднощі, оскільки виглядають як розмиті об’єкти, на відміну від точкових астероїдів у полі зору телескопа», — вказано в заяві ООН та IAWN.

Європейське космічне агентство також заявило, що відстежує комету в межах заходів із планетарного захисту, наголосивши:

«Хоча 3I/ATLAS не становить загрози, це була корисна вправа для планетарної оборони. ESA регулярно моніторить астероїди та комети поблизу Землі, розраховуючи їхні орбіти, щоб за потреби надати попередження».

Паралельно з цим професор Гарвардського університету Аві Леб висловлює припущення, що 3I/ATLAS може мати штучну природу. На його думку, ймовірно, великі розміри комети, її значна швидкість і траєкторія з-за Сонця ставлять під сумнів ствердження NASA про те, що це просто комета.

Реклама

«Правду не визначає авторитет. NASA не має влади над природою, щоб казати нам, чим є природа. Це визначають дані. Існує багато аномалій у цьому об’єкті, тому не можна однозначно сказати, що він є тим чи іншим. Нам слід залишатися допитливими, цікавитися тим, що це таке, і просто збирати більше даних. Мені здається дуже дивним, що NASA — це характерна риса бюрократичного органу, у якому ієрархія вирішує, що робити. І якось хтось із керівництва вирішив зробити дуже сміливу та тверду заяву, не зважаючи на наявні дані», — сказав Леб у коментарі для LADbible.

Вчений сподівається отримати значно більше інформації до Різдва й зазначає, що траєкторія 3I/ATLAS «тонко налаштована», що може привести об’єкт на відстань близько 53 млн миль від Юпітера.

Нагадаємо, раніше NASA представило нові зображення об’єкта 3I/ATLAS, отримані з телескопа Джеймса Вебба та інших зондів, які доводять його природне, кометне походження. Заступниця керівника Наукового директорату NASA Нікі Фокс заявила, що ознак позаземних технологій не виявлено. Хоча 3I/ATLAS має унікальні характеристики (більше вуглекислого газу, ніж води, та нетиповий викид нікелю), він демонструє всі властивості комети.