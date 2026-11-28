Кліматичні зміни / © Unsplash

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Потужне кліматичне явище Супер-Ель-Ніньйо, яке зараз наближається до піку своєї активності, може стрімко втратити силу вже у 2027 році. За прогнозами вчених, після нього настане протилежна фаза кліматичного циклу — Ла-Нінья, яка характеризується аномальним охолодженням вод Тихого океану.

Про це пише видання Unilad.

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Ель-Ніньйо є теплою фазою природного кліматичного циклу Ель-Ніньйо — Південне коливання (ENSO), який зазвичай змінює фази кожні два-сім років.

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Під час цього явища температура поверхневих вод у центральній та східній частинах тропічного Тихого океану підвищується. Океан накопичує величезну кількість тепла, яке згодом передається атмосфері, впливаючи на погодні умови в різних регіонах планети.

Такі зміни можуть спричиняти масштабні кліматичні аномалії, впливати на температурний режим, опади та екосистеми, завдаючи шкоди дикій природі.

За оцінками експертів, нинішній Супер-Ель-Ніньйо у тропічній частині Тихого океану наближається до максимальної інтенсивності. Останні океанологічні дані свідчать про надзвичайно високу потужність цього явища.

2027 року може розпочатися Ла-Нінья

Водночас довгострокові кліматичні прогнози вказують на можливе швидке згасання Супер-Ель-Ніньйо у 2027 році. Його змінить Ла-Нінья — протилежна фаза кліматичного циклу, для якої характерне зниження температури поверхневих вод Тихого океану нижче середніх показників.

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Як пояснюють фахівці, перехід до холодної фази може бути пов’язаний із посиленням пасатних вітрів. Вони переміщуватимуть теплі поверхневі води із західної частини Тихого океану на схід, сприяючи підняттю холоднішої глибинної води до поверхні.

Моделі, проаналізовані порталом Severe Weather, демонструють формування значної холодної аномалії під поверхнею океану. Водночас у східній частині Тихого океану зберігається лише тонкий шар відносно теплої води. Така структура, за оцінками аналітиків, характерна для початку формування Ла-Нінья.

Яка ймовірність зміни кліматичної фази

Додатковим аргументом на користь такого сценарію є експериментальний імовірнісний прогноз ENSO, розроблений лабораторією фізичних наук Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA PSL).

Він також вказує на високу ймовірність формування Ла-Нінья протягом сезону 2027/2028 років. За термінами та ймовірністю переходу цей прогноз збігається з результатами моделей, які проаналізував Severe Weather.

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Крім того, подібний сценарій уже неодноразово спостерігався в минулому. Після всіх чотирьох попередніх епізодів Супер-Ель-Ніньйо — у 1972/73, 1982/83, 1997/98 та 2015/16 роках — наступної зими розпочиналася фаза Ла-Нінья.

Чому потужне Ель-Ніньйо змінюється холодною фазою

Механізм такого переходу пов’язаний із перерозподілом тепла в океані. Під час Ель-Ніньйо у поверхневих водах екваторіальної частини Тихого океану накопичується значна кількість теплової енергії.

Коли явище досягає піка, посилення океанічної циркуляції та вітрів сприяє переміщенню теплої води й підняттю холодніших глибинних шарів до поверхні. У результаті температура океану знижується, створюючи умови для розвитку Ла-Нінья.

Чим інтенсивнішим було Ель-Ніньйо, тим значнішим може бути подальше охолодження океанічних вод і тим швидше може відбутися перехід до протилежної фази кліматичного циклу.

Нагадаємо, у Тихому океані зафіксували надзвичайно високі температури води, які можуть свідчити про подальше посилення кліматичного явища Ель-Ніньйо. Поблизу узбережжя Південної Америки температура поверхні океану місцями майже на 10°C перевищує норму. Фахівці попереджають про можливі сильні шторми, повені та інші погодні аномалії.

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