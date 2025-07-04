Планети гойдаються, як коники на каруселі: дивовижне відкриття астрономів

Планетна система KOI-134 / © NASA

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Група вчених з Університету Південного Квінсленду виявила систему з двох планет, які обертаються довкола світила з незвичайною орбітальною динамікою, яка нагадує гойдання коників на старовинній каруселі.

Про це відкриття, яке було зроблено завдяки відкритому доступу до старих даних телескопа «Кеплер», повідомляють на сайті NASA.

Понад десять років тому вчені спостерігали систему KOI-134 і припустили наявність в ній планети, але через нерегулярні транзити, тобто проходження перед зіркою, відкинули цю версію.

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Нове дослідження підтвердило, що в цій системі існує навіть не одна, а дві планети, але вони обертаються навколо свого світила у дуже незвичайний спосіб.

Перша планета, KOI-134 b, виявилася «теплим юпітером» (планетою розміром як Юпітер, але розташованою ближче до зірки).

Дослідники підрахували, що транзити KOI-134 b можуть запізнюватися або випереджати прогноз на цілих 20 годин. Саме ця аномалія спочатку завадила підтвердити її існування.

Такі відхилення виникають через гравітаційну взаємодію з іншою планетою — KOI-134 c. Моделювання показало, що це планета трохи менша за Сатурн, розташована ближче до зірки, ніж KOI-134 b.

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KOI-134 c раніше не виявлялася, тому що її орбіта нахилена щодо площини KOI-134 b, що перешкоджає транзитам. Різниця між орбітальними площинами становить близько 15 градусів (висока взаємна схильність), а гравітаційна взаємодія змушує їх коливатися.

Ще одна особливість системи – орбітальний резонанс 2:1, тобто за час одного обороту KOI-134 b (67 днів) KOI-134 c робить два обороти (33-34 дні). У поєднанні з коливаннями площин це створює рух, що нагадує рух коників, які гойдаються, обертаючись на старовинній каруселі.

Система KOI-134 — це перша виявлена астрономами компактна мультипланетна система з таким взаємним нахилом орбітальних площин.

Нагадаємо, раніше астрономи вперше отримали візуальні докази так званої «подвійної детонації» мертвої зірки.

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