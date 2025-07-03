Планети під загрозою: як зірки можуть "випалювати" свої супутники

Планети під загрозою.

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Науковці вважають, що потужні спалахи, викликані взаємодією зірок і близьких до них планет, можуть траплятися частіше, ніж вважалося раніше. Поки таких пар виявлено небагато, але подальші спостереження можуть змінити уявлення про масштаби цього явища.

Про це пише Daily Mail.

Доктор Ілін пояснив, що наступним кроком стане проведення додаткових спостережень у різних діапазонах довжин хвиль світла — зокрема, в ультрафіолетовому та рентгенівському спектрі — щоб визначити, яка саме форма випромінювання супроводжує ці спалахи. Це важливо для оцінки потенційної шкоди, якої може зазнати планета внаслідок такої активності.

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“Якщо з’ясується, що більша частина енергії спалаху виділяється у вигляді високоенергетичного ультрафіолетового чи рентгенівського випромінювання, це може бути особливо небезпечно для атмосфери планети, а іноді й для її стабільності загалом”, — наголосив учений.

У майбутньому дослідники сподіваються виявити більше таких зірок, зокрема й менш активних — схожих на Сонце, — спалахи яких складно зафіксувати звичайними телескопами. Допомогти в цьому має нова місія Європейського космічного агентства — PLATO, яка спеціально розроблена для пошуку екзопланет і детального аналізу змін світності зірок. Завдяки їй вчені зможуть ідентифікувати навіть невеликі й раніше невидимі спалахи, які можуть суттєво впливати на довкілля планет.