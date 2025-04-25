Планети подібні до Землі зустрічаються частіше, ніж вважалося раніше: нове відкриття астрономів

Земля / © Associated Press

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Вчені виявили, що суперземлі — екзопланети, маси яких у 10 разів більші за Землю, — можуть існувати на значно ширших орбітах, ніж вважалося раніше. Це відкриття свідчить про те, що такі планети зустрічаються набагато частіше.

Про це повідомило видання Space.

Завдяки гравітаційному мікролінзуванню (явищу, передбаченому Ейнштейном) вчені виявили екзопланету OGLE-2016-BLG-0007 на орбіті, подібній до сатурніанської.

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«Ми знайшли невелику планету на орбіті, схожій на орбіту Сатурна. Ця планета є частиною більшої вибірки, яка показує, що між орбітами Землі та Сатурна багато планет-суперземель», — пояснює Дженніфер Йі з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики.

Раніше вчені вважали, що суперземлі (планети масою до 10 земних) утворюються переважно близько до зірок — на відстанях до 1 астрономічної одиниці (а.о.). Однак нові дані свідчать, що вони можуть бути поширені й на відстанях до 10 а.о., як газові гіганти.

Це відкриття може змінити уявлення про «зони життя» — області, де на поверхні планет може існувати рідка вода. Якщо суперземлі частіше зустрічаються на широких орбітах, це розширює межі пошуку потенційно придатних для життя світів.

Крім того, розподіл планет вказує на дві окремі популяції:

суперземлі та нептуни (менші, скелясті світи),

газові гіганти (як Юпітер).

Хоча газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, знаходяться за межами традиційної зони проживання Сонячної системи, нові дослідження показують, що суперземлі на аналогічних орбітах можуть бути придатними для життя — якщо вони обертаються навколо гарячіших зірок.

«Регіон зони проживання, де ми очікуємо знайти життя в інших планетарних системах, надзвичайно вузький. Наші очікування щодо цієї зони були зумовлені нашою власною планетою, тому що це єдине місце, де ми остаточно виявили життя. Природа нас постійно дивує», — зазначив вчений.

Нагадаємо, нове відкриття змусило вчених сумніватися в існуванні воді на Титані.