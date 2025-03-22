Пластикове сміття сприяє поширенню небезпечних інфекцій: що виявили науковці

Небезпечні для здоров’я людей бактерії, які контактують із мікропластиком, стають стійкішими до антибіотиків. Забруднення довкілля пластиковими відходами створює сприятливе середовище для розвитку таких супербактерій, які поширюють складні для лікування інфекції.

Про це йдеться у нещодавно опублікованому дослідженні науковців Бостонського університету (США).

Як засвідчили проведені експерименти, пластик створює ідеальну поверхню для утворення бактеріальних біоплівок — захисних структур, що перешкоджають проникненню ліків.

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При цьому навіть після видалення мікропластику бактерії, які раніше контактували з ним, зберігали здатність формувати більш стійкі біоплівки.

Товстіші та міцніші біоплівки в таких супербактерій значно ускладнюють лікування інфекцій.

За оцінками фахівців, щорічно майже 5 мільйонів людей помирають від інфекцій, стійких до антибіотиків.

Як наголосив професор Бостонського університету Мухаммад Заман, мікропластик може стати додатковим фактором ризику у таких вразливих спільнотах як табори біженців та неблагополучні густонаселені райони, де пластик швидко накопичується.

Дослідники мають намір розширити свої експерименти і вивчити вплив мікропластику на стійкість бактерій у реальних умовах.

Нагадаємо, щороку у світі утворюється 400 мільйонів тонн пластикових відходів, більшість з яких потрапляє на сміттєзвалища або забруднює природу. Ці відходи з часом розпадаються на мікропластик — дрібні частинки, що потрапляють у наше тіло через воду, повітря та їжу.

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