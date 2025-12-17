Пластик, який зникає в океані: вчені заявили про проривне відкриття

Розчинення пластику / © скриншот з відео

Японські дослідники повідомили про створення інноваційного пластику, який повністю розкладається в океані та не утворює мікропластику. Над розробкою працювала команда вчених під керівництвом Такудзо Аіди.

Результати дослідження оприлюднили в журналі American Chemical Society.

Матеріал виготовили на основі рослинної целюлози — найпоширенішої органічної сполуки на Землі. Вчені використали її похідну, карбоксиметилцелюлозу, поєднавши з іншим полімером, сумісним за властивостями. Перші зразки нового пластику швидко розкладалися в навколишньому середовищі, однак мали суттєвий недолік — були надто твердими та крихкими, фактично як скло.

Щоб усунути цю проблему, команда почала шукати компонент, який надав би матеріалу гнучкості без втрати міцності. Після серії експериментів з’ясувалося, що таким елементом може стати хлорид холіну — органічна сіль, дозволена до використання в харчовій промисловості. Її додавання зробило пластик еластичним, а ступінь розтягування можна регулювати: матеріал здатний подовжуватися до 130% від початкової довжини.

Новий пластик отримав назву CMCSP. За міцністю він не поступається звичайному пластику на нафтовій основі, а його механічні характеристики можна адаптувати під конкретні завдання без шкоди для інших властивостей. За словами авторів роботи, ця технологія може стати важливим кроком у боротьбі з пластиковим забрудненням океанів і планети загалом.

