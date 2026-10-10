Пластик приховує загрозу для жіночого здоров’я: вчені зробили тривожне відкриття

Чим небезпечний пластик для жіночого здоров’я — відкриття вчених / © www.credits

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Хімічна речовина, яку використовують у пластику та багатьох повсякденних товарах, може впливати на роботу різних клітин яєчників людини. Нове дослідження показало, що потенційний вплив фталатів не обмежується яйцеклітинами та фолікулами.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Йдеться про DEHP (ді-2-етилгексилфталат) — один із найпоширеніших фталатів. Його додають до матеріалів, щоб зробити їх гнучкішими, тому речовину можна зустріти у виробах із ПВХ, харчовій плівці, медичних трубках, шторках для душу, клеї для вій та інших товарах.

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Потрапивши до організму, DEHP перетворюється на MEHP (моно-(2-етилгексил)фталат). Попередні дослідження на тваринах і в лабораторних умовах вказували, що ця сполука здатна порушувати роботу ендокринної системи та потенційно впливати на фертильність.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі eBioMedicine, науковці Каролінського інституту та пов’язаної з ним лікарні у Швеції вивчили вплив MEHP безпосередньо на тканини яєчників людини.

Для експерименту використали зразки тканин семи донорів без захворювань яєчників в анамнезі. У лабораторії їх протягом шести днів піддавали впливу MEHP у двох різних концентраціях, одна з яких відповідала реалістичному рівню впливу речовини на людину.

Дослідники зафіксували зміни експресії генів у всіх семи досліджених типах клітин. У більшості з них сильніший вплив MEHP супроводжувався більшою кількістю таких змін. Вони, зокрема, стосувалися процесів, пов’язаних зі структурою клітин, їхньою взаємодією та виробленням енергії.

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Особливу увагу вчених привернули гліальні клітини нервової системи, які лише нещодавно виявили в яєчниках. Вони виявилися особливо чутливими до MEHP. Крім того, під впливом речовини погіршувалася здатність клітин взаємодіяти між собою, а за вищої концентрації цей ефект був сильнішим.

«Наші результати показують, що фталати впливають на значно більше типів клітин у яєчнику, ніж на яйцеклітини та фолікули, які традиційно були в центрі досліджень», — пояснила старша авторка роботи, репродуктивна біологиня Пауліна Дамдімопулу.

Водночас дослідження має суттєві обмеження. Зразків було лише сім, а детальне секвенування окремих клітин провели на тканині одного донора. Частина донорів також тривалий час проходила андрогенну терапію. Тому науковцям необхідні подальші дослідження, щоб з’ясувати, чи можна отримані результати поширити на ширшу популяцію.

Автори наголошують, що отримані дані вказують на необхідність досліджувати вплив фталатів не лише на фолікули, а й на інші клітини яєчників. Результати також можуть допомогти краще зрозуміти можливий зв’язок між впливом цих хімічних речовин і порушеннями роботи яєчників.

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