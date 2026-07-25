Плюс сорок удень і мороз вночі: чому в пустелі після заходу сонця стрімко падає температура

У пустелі дуже велика різниця між денними та нічними температурами / © bigpicture.ru

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Вчені детально пояснили природу екстремальних температурних коливань у пустелях, де пекельна денна спека після заходу сонця часто змінюється сильним холодом. Причиною такого різкого нічного похолодання є унікальні кліматичні умови, які дозволяють накопиченому сонячному теплу безперешкодно та миттєво розсіюватися просто в атмосферу.

Про це пише наукове видання Science Times.

Чому температура стрімко падає

Найголовнішою причиною різкого падіння температури в пустелі є критична нестача вологи в повітрі. Звичайна водяна пара в інших кліматичних зонах успішно утримує тепло, але надзвичайно сухе пустельне повітря дозволяє нагрітим масам набагато швидше підніматися вгору та зникати.

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Важливу роль у цьому процесі відіграє і традиційно безхмарне небо над посушливими регіонами планети. Оскільки там майже немає щільних хмар, які діяли б як природний ізоляційний шар і відбивали тепло назад до землі, залишкове тепло випромінюється прямо в космос майже без жодного опору.

Пісок також суттєво сприяє цим швидким змінам, оскільки він неймовірно швидко нагрівається вдень, але зовсім не здатен довго зберігати енергію. Щойно сонце сідає за горизонт, піщаний ґрунт миттєво втрачає свої градуси через процес радіаційного охолодження, роблячи ніч по-справжньому холодною.

Роль рослинності та клімату

У більшості інших регіонів Землі висока вологість працює як природна тепла ковдра, яка зігріває землю вночі та не дає їй швидко охолонути. Натомість у пустельному середовищі відсутність такої вологості означає, що після сутінків біля поверхні практично немає чого утримувати.

Додатковою причиною є дуже мізерна рослинність, яка не здатна захистити ґрунт від прямих сонячних променів та стабілізувати загальний мікроклімат. Через відсутність великих дерев і кущів, які б зберігали вологу та забезпечували затінок, посушливий ландшафт щодня зазнає екстремальних температурних гойдалок між світлою та темною порою доби.

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Адаптація тварин і людей

Завдяки еволюції місцеві тварини навчилися ефективно уникати найспекотнішої частини доби, щоб не отримати тепловий удар. Більшість мешканців пустелі стають активними лише ввечері, вночі або рано-вранці, коли сухе повітря стає значно прохолоднішим і комфортнішим для полювання.

Вдень пустельні жителі рятуються від перегріву, зариваючись глибоко під землю або знаходячи прихисток у рідкісних затінених місцях поміж каміння. Водночас деякі види тварин мають особливі анатомічні адаптації, які зводять до мінімуму втрату води та ідеально регулюють температуру їхнього тіла під час різких перепадів.

Рослини також чудово пристосувалися до цих екстремальних гойдалок, адже кактуси та інші сукуленти навчилися ефективно накопичувати воду у своїх стовбурах. Їхня унікальна структура та товста шкірка зводять до мінімуму випаровування вологи, дозволяючи успішно виживати незважаючи на суворі умови середовища.

Людям, які постійно живуть або тимчасово подорожують у таких суворих регіонах, також доводиться ретельно готуватися як до сильної спеки, так і до пронизливого холоду. Вдень їм критично необхідний легкий дихаючий одяг, тоді як після настання темряви теплі шари речей та куртки стають обов’язковими для виживання.

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Нагадаємо, у пустелі на території Мексики розташована так звана «Зона мовчання». Безлюдна пустеля відлякує людей і давно обросла містичними історіями та легендами, що постійно приваблюють дослідників аномальних явищ.

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