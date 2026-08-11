Плутон замерзає і втрачає свою атмосферу: як науковці це дізналися

Плутон може виглядати як тихий, застиглий світ на краю Сонячної системи, але його атмосфера все ще змінюється / © Unsplash

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Карликова планета Плутон поступово втрачає свою тонку атмосферу — вона охолоджується та перетворюється на лід на поверхні у міру того, як космічне тіло віддаляється від Сонця. Астрономи отримали нові переконливі спостережні дані, які підтверджують цей масштабний процес.

Про це пише The Daily Galaxy.

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Згідно з новим дослідженням, атмосфера Плутона може почати стискатися, оскільки далека карликова планета рухається до холодніших частин своєї орбіти. Дослідники виявили 16% падіння атмосферного тиску, що може бути ранньою ознакою того, що тонка атмосфера Плутона починає замерзати.

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Планета зараз віддаляється від Сонця після досягнення найближчої точки зближення у 1989 році. Під час проходження холодними регіонами своєї довгої орбіти вчені спостерігають за тим, як її атмосфера реагує на зміну умов.

Це перший випадок, коли дослідники змогли простежити атмосферу Плутона протягом цієї частини його орбітальної подорожі з моменту відкриття карликової планети 1930 року. Нові вимірювання можуть допомогти пояснити, як його замерзла поверхня та атмосфера взаємодіють протягом тривалих періодів.

Наразі немає космічного апарату, який би перебував достатньо близько до планети, щоб безпосередньо вивчати її атмосферу. Для Землі карликова планета також занадто мала та слабка, щоб телескопи могли отримувати детальні зображення атмосфери.

Вчені використовують хитрий обхідний шлях: вони спостерігають, що відбувається, коли крижана карликова планета проходить перед далекою зіркою. Ці події, які називаються зоряними покриттями, дозволяють дослідникам вивчати атмосферу Плутона, спостерігаючи за зміною світла зірки.

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Коли зоряне світло проходить крізь атмосферу Плутона, воно трохи заломлюється та розсіюється, перш ніж зірка зникає за крижаним світом. Те, як світло згасає та повертається, дає вченим інформацію про щільність та тиск атмосфери.

За даними команди вчених, атмосферний тиск Плутона залишався майже незмінним від моменту прольоту міжпланетного космічного зонду New Horizons 2015 року до частини 2021 року. Потім спостереження між серединою 2021 року та липнем 2023 року показали зниження об’ємного тиску на 16%.

Дослідники вивчили 10 покриттів протягом періоду 2017–2023 років. Лише чотири з них спостерігалися з кількох місць на Землі, що допомогло підтвердити вимірювання та надати різні уявлення про атмосферу Плутона.

Атмосфера зовнішнього світу Сонячної системи тісно пов’язана з поведінкою його поверхневого льоду. Замерзлі матеріали на землі та гази над ними постійно взаємодіють, що ускладнює повне розуміння кліматичної системи Плутона.

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«Мене постійно вражає, як простий метод спостереження за тьмянінням і повторною появою зоряного світла дозволяє нам вивчати тонку атмосферу — кілька мільйонних часток земної — на планеті, яка вдвічі менша за розмір нашого Місяця і в 30 разів далі від Сонця», — каже дослідниця Аманда Сікафус.

Більше даних може розкрити наступний зсув

Нещодавнє падіння тиску є цікавим результатом, але вченим потрібно більше даних, щоб зрозуміти, чи це означає початок тривалішого зниження, чи частину тимчасової зміни.

Сікафус сказала, що майбутні спостереження протягом наступних років і десятиліть допоможуть підтвердити або спростувати цю тенденцію. Подальші вимірювання покриття зірок дозволять дослідникам стежити за тим, як змінюється атмосфера Плутона, коли карликова планета продовжує рухатися по своїй орбіті.

«Ми перебуваємо на особливо цікавому етапі для Плутона, — каже Сікафус. — Наша робота показує, що тиск в атмосфері нещодавно почав знижуватися. Я сподіваюся, що в найближчі роки чи десятиліття ми зможемо отримати більше даних, щоб конкретно підтвердити або спростувати цю тенденцію».

Раніше астронавт долетів до найдальшої точки від Землі і вразив жестом на честь покійної дружини.

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