По людське коліно: в Іспанії знайшли унікальні рештки мініатюрних динозаврів

У північній частині Іспанії палеонтологи знайшли рештки незвично дрібних динозаврів виду Foskeia pelendonum. Довжина цих істот разом із хвостом не перевищувала пів метра, а у вертикальному положенні вони б сягали коліна дорослої людини.

Про це повідомило видання Spiegel.

Дослідженням керував Фідель Торсіда Фернандес-Бальдор із Музею динозаврів Салас-де-лос-Інфантес. Команда знайшла кістки поблизу Кастрільйо-де-ла-Рейна та встановила, що рештки належать щонайменше п’ятьом особинам. Foskeia pelendonum належить до групи птахотазових динозаврів — орнітоподів, які мешкали близько 120 млн років тому.

Принаймні одна знайдена тварина була дорослою — це підтверджують аналізи мікроструктури кісток, проведені під керівництвом палеонтолога Коена Штайна. Науковці зазначають, що її метаболізм був близьким до метаболізму сучасних дрібних ссавців або птахів.

Попри невеликі розміри, динозаври мали спеціалізовані зуби та особливості будови тіла, які вказують на здатність до швидких ривків у густих лісах. Дослідники наголошують: такі знахідки демонструють, що еволюція експериментувала не лише з гігантськими формами, а й із дуже малими.

«Для майбутнього вивчення динозаврів дослідник Поль-Еміль Дьєдонне рекомендує звертати більше уваги на непомітні, фрагментарні та дрібні знахідки», — йдеться в статті.

