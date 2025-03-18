Поблизу Великої Ведмедиці є зірка, яка посилає таємничі сигнали – вчені розв'язали давню загадку

Вчені знайшли "мертву" зірку, яка посилає таємничі сигнали. Астрономи пов’язали повторювані імпульси з білим і червоним карликами на вузькій орбіті. Кожні дві години їхня магнітна взаємодія генерує радіоспалахи, явище, яке раніше було пов’язане лише з нейтронними зірками. Це відкриття змінює наше розуміння довгоперіодичних радіоперехідних процесів та їх походження.

Висновки вчених було опубліковано в журналі Nature Astronomy.

Астрономи, зокрема астрофізик Північно-Західного університету Чарльз Кілпатрік, ідентифікували джерело таємничих радіоімпульсів, вперше виявлених десять років тому.

"Ці імпульси, що відбуваються кожні дві години, були простежені до регіону поблизу Великої Ведмедиці. Проаналізувавши дані кількох телескопів, дослідники визначили, що сигнали надходять з несподіваного джерела – подвійної зоряної системи, яка містить мертву зірку", – йдеться у повідомленні.

Система складається з червоного та білого карликів, які обертаються так близько один одного, що їхні магнітні поля взаємодіють. Кожні дві години, коли їхні магнітні поля стикаються, вони створюють потужний радіовипромінювання.

"Є декілька сильно намагнічених нейтронних зірок або магнетарів, які, як відомо, демонструють радіоімпульси з періодом у кілька секунд", – сказав астрофізик Чарльз Кілпатрік.

За його словами, джерела можуть випромінювати імпульси через рівні проміжки часу, оскільки вони обертаються, тому можна бачити радіовипромінювання лише тоді, коли джерело обертається до нас.

"Тепер ми знаємо, що принаймні деякі довгоперіодичні радіоперехідні процеси походять від двійкових систем. Ми сподіваємося, що це спонукає радіоастрономів локалізувати нові класи джерел, які можуть виникати від подвійних нейтронних зірок або магнітарів", – пояснив Чарльз Кілпатрік.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що за допомогою космічних телескопів вчені здійснили нове дослідження надмасивної чорної діри, відомої як блазар BL Ящірки, та виявили у нього дуже дивну поведінку.

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