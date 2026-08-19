Почав приймати тестостерон — і почув голоси: лікарі описали рідкісний випадок

Чоловік почав чути голоси після терапії / © Freepik

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У 45-річного чоловіка з Індії розвинувся психоз приблизно через рік після початку замісної терапії тестостероном. Він почав чути голоси, став підозрілим до оточення та демонстрував маніакальну поведінку.

Випадок описали лікарі у журналі The Primary Care Companion for CNS Disorders.

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Першими зміни в поведінці чоловіка помітили його сусіди. Він працював сам на фермі, почав проявляти параноїдальну підозрілість і повідомляв про слухові галюцинації — зокрема голос Бога та голоси, які нібито лунали з частин його тіла.

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Через дев’ять днів після появи симптомів чоловік потрапив до лікарні, де йому призначили антипсихотичні препарати.

Що могло спровокувати психоз

У пацієнта не було особистої чи сімейної історії психічних захворювань. Водночас понад десять років тому у нього виявили безпліддя та низький рівень тестостерону.

Приблизно за рік до психотичного епізоду чоловікові почали щомісяця вводити тестостерон, а також призначили вітамін D для лікування тяжкого остеопорозу.

Під час обстеження лікарі також встановили, що чоловік мав синдром Клайнфельтера — генетичний стан, за якого людина має додаткову X-хромосому. Він може супроводжуватися низьким рівнем тестостерону, безпліддям та іншими особливостями.

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За словами медиків, люди із синдромом Клайнфельтера вже мають підвищений ризик деяких психічних розладів.

Лікарі припускають, що ін’єкції тестостерону спричиняли різкі коливання рівня гормону — від високих піків до значного падіння. Це могло впливати на роботу дофамінової системи мозку та спровокувати психотичні симптоми.

Симптоми зникли після припинення терапії

Після скасування тестостерону та початку лікування стан чоловіка швидко покращився. За кілька днів симптоми значно ослабли, після чого його виписали з лікарні.

Протягом наступних двох місяців повторних епізодів психозу не спостерігали, а дозу психіатричних препаратів поступово знижували.

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Згодом тестостеронову терапію відновили, однак чоловікові та його родині порадили уважно стежити за можливим повторним появленням психічних симптомів.

Автори наголошують, що психоз є рідкісним ускладненням і не виникає у більшості людей, які отримують тестостерон. Водночас лікарям радять контролювати психічний стан пацієнтів із підвищеним ризиком і оперативно реагувати на появу подібних симптомів.

Раніше повідомлялось, що за останні пів століття середній рівень тестостерону у чоловіків по всьому світу знизився більш ніж наполовину, що свідчить про масштабну кризу репродуктивного чоловічого здоров’я. Стрімке падіння цього ключового гормону науковці пов’язують із глобальним поширенням ожиріння, діабету, а також із негативним впливом побутових хімікатів та кліматичними змінами.

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