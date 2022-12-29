Почався новорічний парад планет: коли та як його побачити

Усі планети Сонячної системи вишикувалися одну лінію в так званому планетному з'єднанні, яке відоме як парад планет. Це явище почалося ще в середу, 28 грудня, увечері, і свого піку воно досягне приблизно о 23:00 за київським часом у четвер, 29 грудня. Але до 31 грудня одразу після заходу Сонця можна буде ще спостерігати за таким унікальним астрономічним явищем.

Про це пише The Guardian.

Під час нинішнього параду планет Венера, Меркурій, Сатурн, Юпітер і Марс вишикуються в небі саме в такому порядку. За словами італійського астронома Джанлуки Масі, перераховані вище планети можна побачити в нічному небі неозброєним оком щодня аж до 31 грудня.

За словами вчених, під час рідкісного астрономічного явища Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер і Сатурн можна буде побачити протягом кількох днів неозброєним оком, якщо дивитися з південного заходу на схід. Водночас Уран буде розташований між Марсом і Юпітером, а Нептун можна побачити між Юпітером і Сатурном. Найчіткіше всі планети можна побачити приблизно за 30-40 хвилин після заходу сонця, хоча й пізніше їх також буде видно, але нетривалий час.

Нагадаємо:

8 грудня жителі майже всієї північної півкулі Землі стали свідками унікальної події. Цього дня Марс зник. Це явище називається покриття

зник. Це явище називається покриття 8 листопада частина світу побачила повне місячне затемнення , а наступне очікується 2025 року

, а наступне очікується 2025 року 25 жовтня Сонце, Місяць і Земля зійшлися в одну лінію. Востаннє така астрономічна подія відбувалася 14 жовтня 2004 року

В Україні спостерігали рідкісне сонячне затемнення

Читайте також: