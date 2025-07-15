Подає загадкові сигнали з глибокого космосу: NASA виявило незвичну планету

Телескоп TESS / © NASA

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Астрономи NASA оголосили про відкриття нової екзопланети TOI-1846 b — надземного світу, що обертається навколо червоного карлика на відстані 154 світлових років від нас. Вперше її виявив космічний телескоп TESS завдяки незвичному повторюваному сигналу — періодичному зниженню яскравості зірки, що відбувається у березні кожного року.

Про це повідомило видання Dailymail.

TOI-1846b майже вдвічі більша за Землю та в чотири рази масивніша. Вона належить до рідкісного класу планет, які потрапляють у так звану «радіусну щілину» — між кам’янистими планетами та газовими гігантами. Попри температуру близько 315°C, вчені не відкидають наявності води — зокрема у вигляді льоду або тонкої атмосфери.

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Планета здійснює один оберт навколо своєї зірки менш ніж за чотири земні дні. Через близьку орбіту, її, ймовірно, припливно замкнено — тобто одна сторона постійно освітлена, інша залишається в темряві. Такий контраст температур може сприяти затриманню вологи в прохолодніших регіонах.

Дослідження очолює команда Абдерахмана Субкіу з обсерваторії Укаймеден (Марокко), яка використовує як дані TESS, так і наземні обсерваторії. Зокрема, телескоп Gemini та спектрометр MAROON-X допомогли точніше визначити масу планети й припустити існування ще одного об’єкта в системі.

NASA сподівається, що телескоп Джеймса Вебба зможе невдовзі дослідити атмосферу TOI-1846 b у пошуках водяної пари, метану та інших газів.

Це відкриття доповнює нещодавнє виявлення TOI-715 b — ще однієї суперземлі, що обертається навколо червоного карлика за 137 світлових років від нас. Обидві планети дають нові підказки про еволюцію атмосфер і потенціал для життя за межами Сонячної системи.

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Нагадаємо, вчені виявили ще один об’єкт Сонячної системи, придатний для життя. Виявилося, що океан супутника Сатурна виявився хімічно активним і придатним для мікроорганізмів.