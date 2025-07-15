ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
394
Час на прочитання
2 хв

Подає загадкові сигнали з глибокого космосу: NASA виявило незвичну планету

На відстані 154 світлових років від Землі виявлено планету TOI-1846 b, яка випромінює повторювані сигнали.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Телескоп TESS

Телескоп TESS / © NASA

Астрономи NASA оголосили про відкриття нової екзопланети TOI-1846 b — надземного світу, що обертається навколо червоного карлика на відстані 154 світлових років від нас. Вперше її виявив космічний телескоп TESS завдяки незвичному повторюваному сигналу — періодичному зниженню яскравості зірки, що відбувається у березні кожного року.

Про це повідомило видання Dailymail.

TOI-1846b майже вдвічі більша за Землю та в чотири рази масивніша. Вона належить до рідкісного класу планет, які потрапляють у так звану «радіусну щілину» — між кам’янистими планетами та газовими гігантами. Попри температуру близько 315°C, вчені не відкидають наявності води — зокрема у вигляді льоду або тонкої атмосфери.

Планета здійснює один оберт навколо своєї зірки менш ніж за чотири земні дні. Через близьку орбіту, її, ймовірно, припливно замкнено — тобто одна сторона постійно освітлена, інша залишається в темряві. Такий контраст температур може сприяти затриманню вологи в прохолодніших регіонах.

Дослідження очолює команда Абдерахмана Субкіу з обсерваторії Укаймеден (Марокко), яка використовує як дані TESS, так і наземні обсерваторії. Зокрема, телескоп Gemini та спектрометр MAROON-X допомогли точніше визначити масу планети й припустити існування ще одного об’єкта в системі.

NASA сподівається, що телескоп Джеймса Вебба зможе невдовзі дослідити атмосферу TOI-1846 b у пошуках водяної пари, метану та інших газів.

Це відкриття доповнює нещодавнє виявлення TOI-715 b — ще однієї суперземлі, що обертається навколо червоного карлика за 137 світлових років від нас. Обидві планети дають нові підказки про еволюцію атмосфер і потенціал для життя за межами Сонячної системи.

Нагадаємо, вчені виявили ще один об’єкт Сонячної системи, придатний для життя. Виявилося, що океан супутника Сатурна виявився хімічно активним і придатним для мікроорганізмів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie