Подякуйте смаженому м'ясу: вчені розкрили вплив кулінарних експериментів на еволюцію людини

Випадкові мутації та смажена їжа дозволили розвинутись людському мозку

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Міжнародна група дослідників виявила нові докази складної еволюції людського черепа завдяки детальному аналізу вісімдесяти семи скам’янілостей за останні два мільйони років. Масштабне дослідження довело, що формування більшого мозку та меншого обличчя у предків сучасних людей відбувалося не лише через природний відбір, а завдяки випадковим генетичним змінам і культурним інноваціям.

Про це пише Daily Mail.

Аналіз черепів та нові моделі

Для перевірки загальноприйнятих теорій науковці ретельно проаналізували викопні черепи, які представляють майже всі відомі види стародавнього роду Homo. Грецька палеоантропологиня з Тюбінгенського університету в Німеччині Катерина Харваті разом із колегами створила один із найповніших наборів даних у цій галузі. Фахівці розділили артефакти на дві гілки, щоб об’єктивно порівняти розвиток сучасних людей і неандертальців із шістьма різними еволюційними моделями.

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«Наші результати узгоджуються з попередніми роботами, які припускають обмежену роль поступового спрямованого відбору в еволюції людини», — заявили автори дослідження.

Дослідники виміряли десятки анатомічних орієнтирів у трьох вимірах, щоб відстежити історичні зміни як мозкової коробки, так і лицьової частини. Результати комп’ютерного моделювання показали, що випадкові генетичні зміни та тривалі періоди стабільності значно краще пояснюють скам’янілості, ніж безперервний природний відбір. Протягом мільйонів років накопичення визначальних рис відбувалося під час тривалих етапів спокою, які переривалися раптовими анатомічними стрибками.

Як термічна обробка їжі змінила анатомію

Замість постійного розвитку в одному напрямку, людський вид переживав тривалі періоди мінімальних трансформацій фізіологічної будови. Раптові еволюційні зрушення безпосередньо збігалися з важливими культурними досягненнями, які допомагали пращурам успішно долати суворі біологічні обмеження. Зокрема, використання досконаліших знарядь праці та значно більша залежність від тваринної їжі сприяли небаченим раніше перетворенням черепа.

Поява термічної обробки їжі стала ключовим фактором, який забезпечив організм необхідною енергією для фізіологічної підтримки збільшеного розміру мозку. Згідно з висновками експертів, подібна культурна поведінка дозволила стародавнім популяціям обійти еволюційні ліміти та повністю розкрити свій потенціал. Тепер майбутні наукові розвідки мають зосередитися на розумінні того, коли саме знімалися ці обмеження для здійснення грандіозних еволюційних проривів.

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Нагадаємо, найбільше людську цивілізацію змінила історична подія, яку науковці називають неолітичною революцією. Це був не просто перехід від полювання до землеробства, а момент, коли людство фактично змінило власну долю: спосіб життя, структуру суспільства і навіть темп розвитку цивілізації.

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