Подорожі у часі стали на крок ближчими: нове дослідження з Австралії

Науковці / © Pixabay

Подорожі у часі — більше не лише фантастика з кіно чи книжок. Австралійські дослідники стверджують, що математично довели: переміщення у минуле чи майбутнє цілком реальні, а головне — можуть відбуватися без руйнування причинно-наслідкових зв’язків та катастрофічних парадоксів.

Про це пише Popular Mechanics.

Роботу, яка вже викликала широкий резонанс у науковій спільноті, опублікували в журналі Classical and Quantum Gravity. Її автори — Жермен Тобар та Фабіо Коста з Університету Квінсленда — досліджували так звані «замкнуті часоподібні криві» (ЗЧК), теоретичну концепцію, яку свого часу сформулював Альберт Ейнштейн.

«Наші результати показують, що ЗЧК сумісні не лише з детермінізмом, але й з локальним «вільним вибором» дій. Події у часі можуть мати безліч варіантів розвитку, але все одно не призводити до логічних суперечностей», — пояснює Жермен Тобар.

Вчені наводять приклад: якщо хтось вирішить повернутися у минуле, щоб запобігти зараженню так званого «нульового пацієнта» під час пандемії COVID-19, історія все одно «перепише» події так, щоб хвороба з’явилася — але іншим шляхом.

«Припустимо, ви скасували зараження нульового пацієнта. У такому разі ним можете стати ви самі або ж ця роль перейде до іншої людини. Всесвіт просто підлаштується, щоб уникнути парадоксу», — уточнює співавтор дослідження Фабіо Коста.

Дослідники наголошують: це зовсім не означає, що минуле можна кардинально переписати. Навпаки — будь-які дії мандрівника у часі будуть «вбудовані» в історію так, щоб результат залишався незмінним.

«Це як ефект метелика, але у контрольованій формі. Ви можете змінювати деталі, але ключові події будуть відбуватися незалежно від вашого втручання», — каже Тобар.

Науковці додають: їхня робота змінює сам підхід до розуміння часу. Якщо у майбутньому людство створить технології для переміщення у минуле, то можна буде експериментувати без страху знищити світ чи «зламати» перебіг історії.

«Ми ще далеко від практичної реалізації машини часу, але тепер ми знаємо: математика не забороняє цього», — підсумовує Коста.

Нагадаємо, психологи знайшли механізм у мозку, який відповідає за розбиття досвіду на окремі спогади — це група нейронів, що називається блакитним місцем. Вона сигналізує про початок нових подій, допомагаючи зберігати пам’ять, але хронічний стрес може порушувати цю роботу.

Саме ця невелика група нейронів виконує роль «кнопки скидання пам’яті». Вона активується у моменти важливих змін — коли одна подія закінчується, а інша починається.