Пограбування століття: хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому

Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті.

У результаті кібератаки на британську ювелірну компанію Graff Diamonds хакери заволоділи особистими даними відомих світових особистостей, наприклад зірок Голлівуду, спортсменів і політиків, зокрема експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Mail on Sunday.

Зараз момент хакери вже розмістили в даркнеті дані 11 тис. клієнтів Graff, а це лише 1% всіх викрадених файлів, стверджує ЗМІ. Серед цих файлів – списки клієнтів, рахунки-фактури, квитанції та інші документи.

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Експерти вважають, що викрадачі вимагатимуть викуп у криптовалюті, що не відстежуються, такий як біткоїн, або навіть коштовностями.

Компанія заявила, що поінформувала тих, чиї персональні дані могли бути викрадені.

В атаці підозрюється хакерське угруповання Conti, яке приписується Росії.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової атаки хакера на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA та офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

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