Погодні аномалії пришвидшуються — супутник NASA фіксує подвоєння екстремальних явищ

Повінь. / © Pixabay

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Планета входить у фазу різкого зростання погодних катастроф. Повені, посухи та інші стихійні явища почали виникати частіше, тривати довше і завдавати більшої шкоди — минулого року їхня інтенсивність подвоїлась у порівнянні з середніми показниками за 2003–2020 роки.

Про це свідчить оновлений аналіз супутника NASA GRACE, який відстежує зміни в екосистемах Землі, передає The Guardian.

Дослідники визнають: такий стрибок не був передбачений і викликає занепокоєння. Хоча науковці ще не можуть остаточно довести причинно-наслідковий зв’язок, найімовірнішим чинником вважають глобальне потепління.

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“Ми поки не можемо довести причинно-наслідковий зв’язок… Але все вказує на те, що рушійним фактором є саме потепління. Ми спостерігаємо все більше екстремальних подій по всьому світу. Це, безумовно, тривожить”, — зазначила доктор Бейлінг Лі з NASA.

Її колега, доктор Метью Роделл, керівник відділу гідрологічних досліджень Центру ім. Годдарда, наголосив, що хоча потрібна подальша перевірка даних, вже зараз він “стривожений очевидним прискоренням цієї тенденції”.

“Це, звісно, лякає”, — додав він.

За словами професора Річарда Беттса з Метеобюро Великої Британії, це “суворе нагадування про те, що тепліший клімат означає сильніші повені та посухи”. Він підкреслює, що люди у всьому світі будували життя під старі кліматичні умови — і тепер вразливі до нових реалій.

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“Світ не готовий до змін, що вже відбуваються. Нам терміново потрібно як скорочувати викиди, так і надолужити в адаптації”, — заявив Беттс.

Дані NASA показують, що зростання інтенсивності катастрофичної погоди тісно корелює з глобальною температурою. На відміну від кліматичних феноменів на кшталт Ель-Ніньйо, зміни тепер відбуваються стрімкіше — з явним сигналом глобального потепління як головного рушія.

Вода — на передовій війни за клімат

Оновлену статистику було надано на запит дослідницької компанії Global Water Intelligence з Оксфорда. Її керівник Крістофер Гассон попередив: водопостачальні компанії перебувають “на лінії вогню” змін.

“Більшість компаній зовсім не готові до ситуації, коли доводиться мати справу і з нестачею води, і з її надлишком. Це вкрай страшно. Галузі необхідні масові інвестиції”, — заявив він.

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