Походження таргана: вчені дізналися, як шкідник підкорив світ і з'явився в Україні

В Україні, як і в багатьох інших країнах, зараз поширені такі кухонні шкідники як руді таргани або прусаки (Blattella germanica).

Тарган, який полюбляє жити в людських оселях по всьому світу, відомий як німецький тарган, походить не з Німеччини. Геномний аналіз показав, що звичайні кухонні шкідники — таргани-прусаки вирушили світом не з території сучасної Європи. Батьківщиною тарганів є Південна Азія.

Про це пише Nature.

Шведський біолог Карл Лінней став першим вченим, який описав таргана Blattella germanica 1776 року в Європі, звідси й припущення про його німецьке походження.

"Вони походять не звідти, але там їх одомашнили, а потім почали поширювати по всьому світу", — каже співавтор дослідження Цянь Тан, еволюційний біолог, який зараз працює в Гарвардському університеті в Бостоні.

Тан і його колеги проаналізували геноми 281 німецького таргана, зібрані з 17 країн, включаючи Австралію, Ефіопію, Індонезію, Україну та Сполучені Штати. Вони використовували схожість і відмінності між геномами, щоб обчислити, коли і де могли бути створені різні популяції.

Виявлено, що найближчим живим родичем прусака зараз є тарган Blattella asahinai, який зустрічається в Південній Азії. Вчені припустили, що Blattella germanica відокремилися від Blattella asahinai близько 2,100 років тому.

Близько 2100 років тому комахи B. germanica вирушили на захід, на Близький Схід, приєднавшись до комерційних та військових перевезень представників Омейядського та Аббасидського халіфатів.

На схід із Південної Азії прусаки почали поширюватися зі зростанням європейського колоніалізму та появою міжнародних торгових компаній, таких як Голландська та Британська Ост-Індійські компанії. Далі таргани дісталися "автостопом" до Європи, звідки поширилися по всьому світу.

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