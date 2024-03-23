Поховали з цеглиною в роті: вчені відтворили обличчя жінки з XVI століття

Під час розкопок поховання 2006 року дослідники виявили останки жінки, яка, ймовірно, померла під час спалаху чуми 1576 року. Жінку, поховану в XVI столітті з кам'яною цеглою в роті, "повернули" до життя завдяки майстерній роботі експерта з реконструкції обличчя Сісеро Мораіса.

Про це пише IFLScience.

Поміщення кам'яної цеглини в її рот свідчило про страх, що вона повстане з мертвих, як вампір, і поширюватиме хворобу.

Дослідження показало, що на момент смерті жінці було близько 60 років і вона, ймовірно, належала до нижчого соціального класу, на що вказує її переважно вегетаріанська дієта.

Фото: iflscience.com

Щоб відновити її зовнішність, 3D-дизайнер і судово-медичний експерт Сісеро Мораіс використав передові технології. Він ретельно реконструював риси її обличчя, створивши цифрову карту черепа і наклавши на неї риси обличчя сучасних людей.

Нагадаємо, вчені вперше реконструювали обличчя італійського поета та мислителя Данте Аліг’єрі, який одним із перших вигадав художній опис раю, пекла та чистилища у своєму знаменитому творі "Божественна комедія".

Ще раніше вчені реконструювали обличчя жінки, яка померла 4200 років тому. Жінка залишалася похованою протягом тисячоліть, поки її скелет не знайшли археологи у кар'єрі на території сучасної Шотландії.

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