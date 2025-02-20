Показав животик та пускав фонтани: українські полярники розповіли, як молодий кит грався з човном

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" розповіли про неймовірну зустріч з молодим горбатим китом в Антарктиці. Тварина завдовжки 9 метрів виявилась дуже грайливою та комунікабельною.

Відеофіксацію зустрічі, яку зафільмували за допомогою дрона, опублікував в соціальній мережі Facebook Національний антарктичний науковий центр.

"Під час морського виїзду вчені побачили цього красеня та підійшли ближче, щоб провести дослідження. Зокрема, виміряти його розміри за допомогою дрона, зробити фотоідентифікацію та взяти зразки шкіри та жиру", – йдеться в дописі під відео.

Поки дослідники проводили вимірювання, тварина зацікавилася човном і почала кружляти навколо нього.

"Така гра продовжувалася близько 15 хвилин. Горбань пускав фонтани, округлював спину, показував хвостик, а в один момент навіть перевернувся животиком догори та став плескати грудними плавцями, що нечасто можна побачити. Щоправда, одним плавцем він легенько зачепив човен з полярниками, чим трохи їх "збадьорив". Але після цього чемно відплив", – розповіли в НАНЦ.

За словами полярників, горбаті кити зазвичай поводяться дружньо та не становлять загрози людям. У більшості випадків вони дуже обережно плавають навколо човнів, які часто є набагато меншими за розмір цих морських велетнів.

"Але якщо інтерес тварини стає нав'язливим, а її дії — небезпечними, то полярники припиняють спостереження і потихеньку відходять, щоб не зачепити двигуном", – пояснили фахівці.

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Горбань, якого пощастило побачити полярникам цього разу, виявився вдвічі довшим за човен – його довжина становить 9,6 метра. Такі розміри показують, що грайлива тварина – майже підліток, адже дорослі особини виростають до 13-15 м завдовжки.

Окрім визначення розміру, біологу Світозару Давиденку вдалося зазнімкувати хвостовий плавець горбаня, малюнок на якому в кожної особини є унікальним. Цю особливість вчені використовують на кшталт відбитків пальця у людей для ідентифікації тварин.

"Тепер цього кита буде внесено в міжнародну ідентифікаційну базу, і коли його знову зафіксують дослідники, то можна буде порівняти, як він змінився за цей час", – пояснили в НАНЦ.

Науковці додали, що такі дослідження дозволяють оцінити успішність розмноження китів та якість кормової бази, а також вивчити їхню міграцію.

Нагадаємо, дослідники побачили в південній частині Тихого океану біля Полінезії повністю біле дитинча горбатого кита разом з його батьками. І хоча горбаті кити щороку припливають до Полінезії для шлюбних ігор та народження потомства, зустріти серед них альбіноса – це велика рідкість та удача. Дитинча назвали Махіна, що тонганською мовою означає "Місяць".

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