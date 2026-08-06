Земля / © Associated Press

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Перехід від неживої матерії до життя на Землі міг статися не один, а два рази. Аналіз давніх ферментів показав, що бактерії та археї незалежно один від одного розвинули різні способи для здійснення однакових життєво важливих метаболічних реакцій.

Про це пише Science alert.

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Дослідники вважають, що дві головні групи живих організмів — бактерії та археї — могли окремо розвинути механізми обміну речовин, які зробили їх повноцінними живими клітинами.

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Автори дослідження вважають, що на ранніх етапах роль каталізаторів виконували природні метали в гідротермальних джерелах на дні океану. Вони могли запускати хімічні реакції без участі ферментів. Згодом протоклітини поступово почали виробляти власні ферменти і дедалі менше залежали від навколишнього середовища.

Нагадаємо, міжнародна група вчених стверджує, що для порятунку Землі від незворотного екологічного колапсу необхідно поступово скоротити чисельність населення планети до 4 мільярдів людей до 2200 року.

Дослідники наголошують, що вибухове зростання населення планети за останнє століття є екологічно несталим, оскільки воно веде до невідворотного катастрофічного скорочення біорізноманіття та виснаження ресурсів.

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