В іспанській фортеці знайшли дивне поховання / © Рятівна археологічна служба

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Під час підготовки землі до будівництва сонячної електростанції поблизу міста Альмендралехо в Іспанії археологи виявили одну з найбільших доісторичних фортець країни. Укріплення звели майже 4900 років тому, а серед його руїн знайшли значно пізніше поховання: чоловіка поклали обличчям донизу, а на спину йому поклали римський військовий кинджал.

Про це пише видання Daily Galaxy. Саму пам’ятку виявили ще 2021 року під час попереднього обстеження ділянки, а результати археологічних робіт широко оприлюднили 2025-го.

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Фортеця, яку будували для захисту від нападників

Археологічний комплекс назвали Кортіхо-Лобато (Cortijo Lobato) — на честь розташованого неподалік фермерського господарства. Він міститься поблизу Альмендралехо в іспанському регіоні Естремадура. Укріплення належить до мідної доби, або енеоліту, коли люди вже використовували мідні знаряддя та зброю, але бронза ще не набула поширення.

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Фортеця мала три концентричні стіни, 25 напівкруглих бастіонів і три оборонні рови. Загальна довжина укріплень сягала приблизно 550 метрів, а найбільша огороджена ділянка мала близько 77 метрів у поперечнику. Вхід був вузьким, тож потрапити всередину можна було лише через обмежений прохід.

Така конструкція давала захисникам змогу контролювати підходи до фортеці та обстрілювати нападників, які наближалися до стін. Усередині археологи знайшли залишки жител і резервуара для води, а також наконечники стріл із кременю та міді, кам’яні сокири, зернотерки, посуд, предмети для ткацтва й невеликі культові вироби.

За оцінкою дослідників, це була не просто військова споруда, а укріплене поселення з розвиненим господарством. Його мешканці займалися землеробством, виготовляли знаряддя праці та створювали запаси, які потрібно було захищати.

Чому давнє поселення перетворилося на фортецю

Велика кількість оборонних споруд могла бути відповіддю на складні природні та соціальні умови. У третьому тисячолітті до нашої ери в регіоні тривали періоди сильної посухи, що, ймовірно, зменшувала врожаї. Через це зерно та інші продукти ставали особливо цінними, а захист запасів міг бути питанням виживання громади.

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Фортеця проіснувала приблизно 400 років. Археологи виявили сліди масштабної пожежі: згоріли дерев’яні двері, встановлені у глинобитних стінах, а в шарах попелу знайшли численні наконечники стріл. Це дає підстави припускати, що поселення зазнало нападу й було зруйноване близько 2450 року до нашої ери.

Після цього укріплення спорожніло. Минуло понад дві з половиною тисячі років, перш ніж на цій території знову з’явилися люди, залишивши сліди вже зовсім іншої епохи.

Чоловік із римським кинджалом на спині

Найзагадковішу знахідку зробили біля одного з оборонних ровів. У неглибокій окремій могилі лежав чоловік віком приблизно 25–35 років. Його поховали обличчям донизу, а на спину поклали короткий кинджал — пугio (pugio), стандартну зброю римських легіонерів.

Поховання датують II–III століттями нашої ери — майже через 2700 років після того, як фортецю покинули. За даними видання Archaeology Magazine, сам кинджал виготовили ще наприкінці I століття до нашої ери. Отже, зброя могла використовуватися або зберігатися досить довго.

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Особливу загадковість похованню додає стан скелета: кістки стоп відсутні, і, за попередньою оцінкою археологів, їх могли навмисно відсікти. Поєднання такого каліцтва, положення тіла та кинджала на спині може свідчити про принизливий або поспішний спосіб поховання. Втім, остаточного пояснення дослідники поки не мають.

Археолог Сесар Перес, який керував розкопками, припустив, що чоловік міг бути римським військовим. Серед версій — дезертирство, страта за провину, вбивство або смерть унаслідок нещасного випадку чи хвороби. Якщо припущення про військову службу підтвердиться, чоловік міг належати до VII легіону «Геміна», який перебував на Піренейському півострові.

Дослідники намагаються встановити більше подробиць про його походження та загибель. Зокрема, вони працюють над отриманням ДНК із зуба знайденого чоловіка. Це може допомогти дізнатися, звідки він походив і чи мав зв’язок із місцевим населенням.

Як археологічну пам’ятку зберегли під час будівництва сонячного парку

Виявлення фортеці не стало причиною відмови від енергетичного проєкту. Навпаки, компанія Acciona Energía, яка будувала сонячний комплекс, залучила археологів і змінила розташування панелей, щоб зберегти цінні ділянки. За інформацією компанії, для цього довелося фактично перекроїти конфігурацію майданчика, враховуючи розміщення стародавніх споруд.

Сонячний комплекс Extremadura I-II-III охоплює 11 ділянок і має потужність 125 мегаватів. За оцінкою компанії, цього достатньо для річного споживання електроенергії понад 65 тисячами родин. Водночас археологічні роботи не припинили: дослідники продовжують вивчати територію, де збереглися сліди людського життя від мідної доби до часів Римської імперії.

Інші загадкові поховання, які знаходять археологи

На початку листопада 2026 року під час будівництва дороги до нової школи в німецькому Лейпцигу виявили могилу віком близько семи тисяч років. Людину поховали у скорченому положенні, а неподалік археологи знайшли сліди дерев’яних будинків давнього поселення.

Наприкінці жовтня дослідники повідомили про інше незвичайне поховання — у Німеччині розкопали могилу знатної кельтської жінки, яка жила понад дві тисячі років тому. Поруч із нею знайшли рідкісні прикраси та останки тварини, які могли бути частиною поховального обряду.

А у Болгарії знайшли останки молодого римлянина всередині великої глиняної посудини серед руїн стародавнього Деултума. Імовірно, чоловік намагався сховатися від нападників під час пожежі, але вибратися вже не зміг. Його тіло пролежало там близько 1600 років, перш ніж дослідники натрапили на нього під час розкопок укріплення.

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