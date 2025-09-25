Поховання, кремація чи бальзамування: як наші звичаї впливають на екологію

Кремація / © УНІАН

Реклама

Ставлення людини до смерті століттями формувало не лише культуру, а й природу довкола. Вчені наголошують: традиційні похоронні практики можуть сповільнювати розкладання тіл і блокувати повернення поживних речовин у ґрунт.

Про це повідомило видання Iflscience.

У дикій природі все працює інакше. Загиблі тварини стають частиною циклу життя: туші китів на дні океану підтримують сотні видів, а на суші органіка збагачує землю, дозволяючи проростати новим рослинам. Цей процес забезпечують мікроби, комахи й стерв’ятники, утворюючи цілісну екосистему. Без неї мертві тіла накопичувалися б, підвищуючи ризики епідемій і зупиняючи природне відновлення.

Реклама

Людські ж похорони цей цикл змінюють. Бальзамування та герметичні труни перешкоджають розкладанню. Формальдегід у бальзамувальній рідині настільки міцно «зв’язує» клітинні структури, що мікроорганізми не можуть їх розщепити. У підсумку поживні речовини лишаються заблокованими на довгі роки.

Кремація теж не є екологічно чистим виходом: тіло перетворюється на пару, попіл і значні обсяги вуглекислого газу. Попіл майже не збагачує ґрунт, а сам процес потребує багато енергії.

На тлі цих проблем з’являються екологічні альтернативи. Серед них — аквамація, під час якої тіло розкладається у спеціальному розчині, та «людське компостування», що відновлює роботу мікроорганізмів, яких традиційні методи фактично позбавляють «роботи».

Дослідження показують, що незалежно від клімату чи умов поховання всі людські тіла мають спільну рису — власну мікробну екосистему розкладання.

Реклама

«У дослідженні розглянуто мікробну мережу трупів, похованих у різних географічних та екологічних умовах, і виявлено ключові бактеріальні та грибкові редуценти, які зазвичай трапляються рідко, але постійно присутні в розкладаючій людській плоті», — йдеться в статті.

Нагадаємо, вчені встановили причину слабкого здоров’я Тутанхамона. ДНК-аналіз показав: його батьки мали близький родинний зв’язок.