Поле битви з порятунком Англії: вчені знайшли місце, де англосакси знищили армію вікінгів (фото)

Ілюстративне / © pexels.com

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Дослідники впевнені, що знайшли легендарне поле битви при Кініті 878 року, де англосакси розгромили армію вікінгів. На цьому місці також розташований курган, де міг бути похований грізний ватажок Убба Рагнарссон.

Про це пише Daily Mail.

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На думку дослідників, Замкова гора (Castle Hill) — колишнє городище залізної доби неподалік Біфорда на півночі британського графства Девон — відповідає описам легендарної битви при Кініті, що відбулася 878 року.

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Зіткнення сталося у вирішальний для англійської історії період. Тоді Вессекс, яким правив король Альфред Великий, перебував під загрозою захоплення вікінгами. За одними свідченнями, під час битви загинули понад 800 північних воїнів. Англосакси здобули перемогу, хоча інше джерело називає значно більшу цифру — близько 1200 загиблих.

На Замковій горі також розташований великий курган. Дослідники припускають, що він може бути пов’язаний із похованням праху відомого ватажка вікінгів Убби Рагнарссона.

«Люди століттями шукали місце битви в Девоні, але Замкова гора має найпереконливіші аргументи і нарешті може розгадати цю давню загадку. Захоплює те, що цей сумнозвісний вікінг Убба, ймовірно, знайшов свій кінець у цьому тихому куточку Девону. Те, що нині є дуже віддаленою та сільською частиною Британії, колись було центром подій битви, яка мала величезні наслідки для майбутнього острова», — розповів автор книги, присвяченої цим відкриттям, історик Пол Гарпер.

Знімання з дрона на Замкову гору, де англосаксонські війська могли розгромити армію вікінгів 878 року / © Пол Гарпер

У його книзі наведено результати дослідження Ніка Арнольда, який після аналізу історичних документів, мап і залишків давніх укріплень Девону та Дартмуру назвав Замкову гору найімовірнішим місцем легендарної битви.

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На думку дослідника, ця місцевість добре узгоджується з описами біографа Альфреда Великого Ассера. Той писав, що битва відбулася в Девоні, неподалік не було джерела води, а зі східного боку позиція залишалася найуразливішою.

Це місце надзвичайно точно відповідає опису поля битви при Кініті 878 року / © Пол Гарпер

Пізніший хроніст Джеффрі Геймар називав це місце «Пенвуд» — словом, яке можна трактувати як мис біля лісів. Замкова гора відповідає цим характеристикам: на ній збереглися давні земляні та кам’яні укріплення, тоді як очевидного джерела води всередині городища немає.

Ще одним важливим аргументом є давня дорога, яка, ймовірно, проходила неподалік городища та з’єднувала Біддефорд з Ексетером. Її маршрут значною мірою відповідає сучасній трасі A3124. Для середньовічних армій такі шляхи були надзвичайно важливими, оскільки забезпечували пересування військ регіоном.

«Це дослідження продемонструвало, що Замкова гора — єдине місце в Девоні, яке відповідає опису мисового укріплення з порівняно слабкими оборонними спорудами, захищеного з усіх напрямків, крім східного», — сказав Арнольд.

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Втім, найзагадковішою знахідкою неподалік городища є великий курган. Його діаметр становить близько 39 футів (12 м), а висота перевищує 8 футів (2,5 м). На мапах XIX століття споруда позначена як «тумулус». Геофізичні дослідження показали, що всередині кургану є скупчення каміння, розташоване на вершині скелястого виступу.

Фахівці припускають, що саме тут міг бути похований Убба — легендарний ватажок вікінгів, який, за переказами, загинув у битві при Кініті. Пізніші середньовічні джерела стверджують, що після загибелі Убби його вцілілі соратники поховали ватажка під величезним курганом, назвавши його «Уббелау», тобто курганом Убби.

Убба вважався сином Рагнара Лодброка — напівлегендарного вікінга, смерть якого у зміїній ямі стала одним із сюжетів популярного серіалу «Вікінги».

Попри те, що Рагнара переважно вважають легендарною постаттю, Убба та його брати — зокрема Івар Безкістковий і Гальфдан — згадуються історичними джерелами як ватажки Великої язичницької армії, яка вторглася до Англії 865 року. До 878 року вікінги вже встановили контроль над значною частиною країни. Саме тоді їхні сили зустрілися з армією, яка зберігала вірність Вессексу, у битві при Кініті.

За версією дослідників, вікінги могли просунутися річкою Тау, а звідти рушити до королівських маєтків поблизу Бішопс-Тотона. Однак там їх зустріло військо Девону під командуванням Одди — головного представника королівської влади в регіоні. Вважається, що англосакси здійснили раптову атаку на табір вікінгів на світанку. Унаслідок цього загинули сотні північних воїнів, а нападники захопили знаменитий бойовий прапор із зображенням ворона.

Через кілька тижнів Альфред Великий вийшов зі схованки в болотах Сомерсету. Згодом він розгромив вікінгів у битві при Едінгтоні.

Ця перемога дозволила зберегти незалежність англосаксонських земель і стала одним із ключових етапів формування Англії.

Результати дослідження опубліковані в книзі Гарпера «Сини Рагнара» (Sons of Ragnar).

«Якби вікінги перемогли в битві при Кініті, король Альфред був би мертвий за кілька тижнів. Не було б жодного контрнаступу, а Англія перетворилася б на клаптикову ковдру данських держав. Наша мова, культура та історія кардинально відрізнялися б», — розповів історик.

Нагадаємо, раніше археолог Стів Дікінсон припустив, що знайшов загублену могилу лідера вікінгів Івара Безкісткового в кургані «Королівський пагорб» на північно-західному узбережжі Англії. Якщо гіпотеза підтвердиться, це буде перше монументальне поховання вікінга у кораблі на території Британії.

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