ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
3 хв

Полярні бурі Юпітера й Сатурна видали те, що приховано в глибині планет

Газові гіганти Юпітер і Сатурн мають схожий склад, але різні полярні бурі. Вчені з’ясували, що ці візерунки можуть розповісти про внутрішню структуру планет.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сатурн

Сатурн / © NASA

Юпітер і Сатурн мають багато спільного: вони складаються переважно з водню та гелію, обертаються з подібною швидкістю та випромінюють значну кількість внутрішнього тепла. Обидві планети також відомі своєю екстремальною погодою — потужними вітрами, гігантськими штормами та складними хмарними структурами. Однак їхні полярні бурі суттєво різняться, і саме це десятиліттями залишалося загадкою для вчених.

Про це повідомило видання Science alert.

Спостереження показують: на кожному полюсі Сатурна формується один великий стійкий вихор. Натомість на Юпітері домінує один центральний шторм, оточений кільцем із кількох менших вихорів. Нове дослідження планетологів з Массачусетського технологічного інституту пропонує пояснення цієї різниці, пов’язуючи її з тим, як атмосферні шторми взаємодіють із глибшими шарами планет.

Дослідники Ванінь Кан і Цзяру Ши розробили двовимірну модель динаміки поверхневої рідини, яка відтворює полярні вихори, зафіксовані космічними апаратами під час багаторічних спостережень за обома газовими гігантами. Такий підхід дозволив значно спростити розрахунки, оскільки в швидко обертових системах рух рідини зазвичай вирівнюється вздовж осі обертання і мало змінюється у вертикальному напрямку.

Модель показала, що гігантські шторми на газових планетах формуються з менших атмосферних процесів, зокрема конвекції. У міру зростання ці вихори стикаються з обмеженнями, які визначають їхній максимальний розмір. Серед таких факторів — глибина атмосферного шару, інтенсивність енергетичного «форсування» та швидкість втрат енергії через тертя.

За результатами моделювання, атмосфера Юпітера є достатньо глибокою та енергійною, щоб породжувати кілька великих вихорів. Водночас рання поява турбулентності заважає їм зливатися в один домінантний шторм. У результаті на полюсах формується стабільна система з кількох окремих вихорів, яка зберігається на видимій поверхні планети.

У випадку Сатурна ситуація інша. Модель допускає, що або атмосферне форсування там слабше, або втрати енергії на тертя більші, або ж діє поєднання цих чинників. Це усуває бар’єри, які стримують злиття вихорів, і дозволяє їм об’єднатися в один гігантський полярний шторм. Важливу роль у цьому процесі може відігравати й щільність нижнього шару атмосфери, де зароджуються вихори.

Дослідники наголошують, що отримані результати не є прямим доказом відмінностей у внутрішній будові планет. Водночас вони свідчать про те, що видимі атмосферні візерунки можуть містити інформацію про умови глибоко під поверхнею. Зокрема, це може допомогти з’ясувати, наскільки «м’яким» або стратифікованим є середовище, у якому формуються полярні бурі.

Науковці зазначають, що такі відмінності можуть бути пов’язані з різним рівнем збагачення надр Сатурна важчими елементами та більшою кількістю конденсованої речовини. Це, своєю чергою, здатне забезпечувати сильнішу стратифікацію атмосфери порівняно з Юпітером і доповнювати загальне уявлення про будову газових гігантів.

Нагадаємо, астрономи виявили міжзоряний «тунель», який з’єднує Сонячну систему з іншими зоряними регіонами Чумацького Шляху, що суттєво змінює уявлення про будову найближчого до нас космічного простору.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie