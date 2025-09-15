ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

Полярники показали унікальні снігові карнизи на вершинах гір в Антарктиці (фото)

Науковці показали фото снігового карнизу, який застиг під вітром.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Сніг

Сніг / © facebook.com/AntarcticCenter

В Антарктиці полярники зафіксували незвичайне природне явище — сніговий карниз, який утворився на краю льодовика через взаємодію вітру та снігу, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр у Faceook.

За даними НАНЦ, сніговий карниз формувався на вершинах скель і краях льодовиків. Такі виступи з’являються, коли сильний вітер та хуртовини переносять сніг з навітряного боку схилу, а на підвітряному боці утворюється зона штилю, де осідає сніг.

«Якщо ви спитаєте, чому цей сніговий карниз виник саме тут? А тому, що конфігурація схилів саме в цьому місці створила, так би мовити, „сніговий струмок“ — шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром», — пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.

Снігові карнизи / © facebook.com/AntarcticCenter

Снігові карнизи / © facebook.com/AntarcticCenter

Снігові карнизи / © facebook.com/AntarcticCenter

Снігові карнизи / © facebook.com/AntarcticCenter

Снігові карнизи / © facebook.com/AntarcticCenter

Снігові карнизи / © facebook.com/AntarcticCenter

Раніше полярники вже фіксували інші незвичайні явища в Антарктиці, зокрема рельєфні бурульки, які нагадують намисто.

Нагадаємо, на знімках Google Maps в Антарктиді знайшли дивний круглий об’єкт, який уфологи та користувачі Мережі одразу охрестили НЛО.

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie