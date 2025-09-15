- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 1 хв
Полярники показали унікальні снігові карнизи на вершинах гір в Антарктиці (фото)
Науковці показали фото снігового карнизу, який застиг під вітром.
В Антарктиці полярники зафіксували незвичайне природне явище — сніговий карниз, який утворився на краю льодовика через взаємодію вітру та снігу, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Фото опублікував Національний антарктичний науковий центр у Faceook.
За даними НАНЦ, сніговий карниз формувався на вершинах скель і краях льодовиків. Такі виступи з’являються, коли сильний вітер та хуртовини переносять сніг з навітряного боку схилу, а на підвітряному боці утворюється зона штилю, де осідає сніг.
«Якщо ви спитаєте, чому цей сніговий карниз виник саме тут? А тому, що конфігурація схилів саме в цьому місці створила, так би мовити, „сніговий струмок“ — шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром», — пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пішняк.
Раніше полярники вже фіксували інші незвичайні явища в Антарктиці, зокрема рельєфні бурульки, які нагадують намисто.
Нагадаємо, на знімках Google Maps в Антарктиді знайшли дивний круглий об’єкт, який уфологи та користувачі Мережі одразу охрестили НЛО.