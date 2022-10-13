Політ до космосу робить людей нещасними: вчені назвали причину

Вчені кажуть, що люди під час польоту до космосу думають про глобальні речі.

Компанія Blue Origin провела другий успішний запуск свого корабля New Shepard із пасажирами на борту. Серед учасників польоту також перебував 91-річний Вільям Шетнер, зірка серіалу "Зоряний шлях". Актор стільки років мріяв побувати в космосі і поглянути на Землю збоку, але досягнувши своєї мети – перебував розчавленим і засмученим.

Вчені пояснили, чому це сталося, пише Science Alert.

За словами актора, цей політ видавався йому чимось захопливим та святковим, а зрештою більше нагадував "похорон Землі", ніж щось прекрасне.

Також читайте У NASA показали вигляд лінії фронту в Україні із космосу: фото

У своїй книзі Вільям Шетнер зазначає, що все, що він думав і очікував побачити, виявилося неправильним.

За словами зірки Star Trek, під час польоту в космосі йому довелося зіткнутися з безліччю думок про те, що людство руйнує Землю, багато представників флори та фауни перебувають на межі зникнення через втручання людини.

Колишній астронавт Кріс Гедфілд в одному з інтерв'ю також зазначав, що провівши в космосі понад 4 тисячі годин, його уявлення про планету і "вічність часу" сильно змінилося. Під час інтерв'ю він заявив, що головною загрозою нашій планеті є не астероїди та спалахи на сонці, а ми самі.

Вчені пояснили, що це за ефект і чому така чудова подія, як політ в космос, може виявитися настільки гнітючою, і принести більше розчарування, ніж радості.

За словами вченого Уайта, у будь-кого, хто зазнає цього неймовірного досвіду, завжди буде огляд. Вони побачать те, що ми здатні лише відчувати, що Земля — "єдина система ".

Наразі вчені намагаються знайти спосіб штучно відтворити цей ефект огляду для людей, які ніколи не зможуть побувати в космосі і поглянути на Землю з боку. Це дозволило б об'єднати людство у боротьбі з екологічними проблемами, що вбивають планету.

Раніше вчені з’ясували, коли і як зникло життя на Марсі.

Менше росіян у космосі! "Роскосмос" згортає більшість програм

Читайте також: