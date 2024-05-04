Політ людини на Місяць під загрозою зриву: що виявили на кораблі NASA

NASA зіткнулося з проблемою, яка може затримати перший за десятиліття політ на Місяць з екіпажем.

NASA опублікувало звіт про те, наскільки космічне агентство США готове до реалізації місії Artemis 2, метою якої є політ навколо Місяця чотирма астронавтами на кораблі Orion.

Про це пише Space.

Повідомляється, що виявлені проблеми із захисним тепловим екраном корабля становлять значний ризик для безпеки астронавтів. Це ставить під загрозу терміни реалізації місії, запланованої на кінець 2025 року. Зрив цих термінів може спричинити перенесення і більш важливої місії Artemis 3, під час якої астронавти NASA повинні повернутися на Місяць вперше від 1972 року.

Згідно зі звітом генерального інспектора NASA, після повернення корабля Orion на Землю після завершення місії Artemis 1 (корабель без екіпажу облетів Місяць і повернувся назад) наприкінці 2022 року в нього було виявлено аномалії із захисним тепловим екраном та інші проблеми. А це загрожує безпеці астронавтів під час польоту в космос. У звіті сказано, що готовність нової місячної місії NASA залежить від вирішення виявлених проблем.

Захисний тепловий екран корабля Orion захищає його від величезних температур, що виникають унаслідок тертя під час виходу в атмосферу Землі. Згідно зі звітом, було виявлено понад 100 ділянок на екрані, які були пошкоджені не так, як це припускали інженери.

Нагадаємо, найближчими місяцями два марсоходи NASA отримають унікальну можливість вивчити, який вплив сонячні спалахи можуть мати на роботів і майбутніх поселенців на Марсі.

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