Політ на Марс може стати вдвічі швидшим: у NASA розробляють ядерний двигун

Політ на Марс і назад із сучасними двигунами займає 2-3 роки. Проте новий ядерний електричний двигун може скоротити цей час вдвічі-втричі.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

NASA не лише вдосконалює технологію двигуна, а й розробляє систему модульного збірного радіатора MARVL. Ця інновація дозволить ефективно розсіювати тепло, яке виробляє ядерний реактор.

Інженери NASA працюють над інноваційним проєктом MARVL — модульною системою радіаторів, яку можна буде збирати безпосередньо в космосі. Ця система дозволить зменшити розміри радіаторів, необхідних для ефективного розсіювання тепла від ядерного реактора, що забезпечує роботу двигуна. Завдяки роботам, які збирають компоненти радіаторів на орбіті, вчені планують подолати одну з основних перешкод на шляху до швидких польотів на Марс.

"Проєкт MARVL отримав фінансування від Управління місії космічних технологій НАСА через Ініціативу ранньої кар'єри. Команда, включно зі співробітниками з Boyd Lancaster, Inc., NASA Glenn і NASA Kennedy, має два роки на розроблення концепції. Після цього періоду вони планують провести невелику наземну демонстрацію дизайну MARVL", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, космічний зонд зробив унікальні знімки Меркурія.

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