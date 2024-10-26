Політ на орбіту Місяця затримується: звіт NASA розкрив низку проблем

NASA офіційно поки що не змінює заплановані терміни запуску, але пілотована місія Artemis II, скоріш за все, не зможе стартувати у вересні 2025 року.

NASA планує відправити астронавтів на орбіту супутника Землі у вересні 2025 року. Втім під час підготовки місії Artemis II виникли певні технічні проблеми, які змушують сумніватись, що термінів вдасться дотриматись. Натомість все свідчить про те, що старт місії доведеться відкласти.

Про це йдеться у новому звіті Управління державної звітності США (GAO).

Зазначається, що однією з головних причин затримки – досі не завершене вивчення фахівцями NASA наслідків пошкодження теплового екрана космічного корабля "Оріон" під час місії "Артеміда I", що сталося два роки тому. Але це не єдина проблема.

Зокрема труднощі виникли в програмі Exploration Ground Systems, що відповідає за створення наземної інфраструктури для підтримки ракети Space Launch System і космічного корабля Orion. Програма мала у графіку запас часу у кілька місяців, але повністю стратила його через технічні проблеми під час випробувань на майданчику мобільної пускової установки ракети.

"Раніше У 2024 році програма резервувала цей час для розв'язання технічних питань, які можуть виникнути під час випробувань інтегрованої SLS і транспортного засобу Orion, або якщо погода завадить запланованим заходам, серед іншого. Офіційні особи заявили, що проблеми цілком імовірні, оскільки багато з цих систем випробовуються вперше", – йдеться у звіті.

У звіті зазначається, що пускова установка має "недостатній запас міцності", що може бути причиною проблем та затримок. Крім того, команда Exploration Ground Systems повинна була побудувати систему аварійної евакуації для астронавтів, яка буде застосована, якщо проблеми виникнуть в останній момент, під час зворотного відліку запуску. Але на момент публікації звіту аварійна система не готова, а час для її будівництва у графіку вичерпаний.

Водночас NASA замовчує інформацію про стан перевірки пошкодженого теплового екрана космічного корабля "Оріон".

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Під час місії Artemis I, яка відправила капсулу за межі Місяця, тепловий екран тріснув під час входження в атмосферу Землі. Після приземлення космічного корабля інженери виявили понад 100 точок пошкодження.

Тепер NASA стоїть перед дилемою – запускати нову місію з недосконалим екраном, чи намагатись поліпшити його й при цьому втратити час. Незалежна група експертів вже завершила вивчення пошкодженого екрана і зробила свої висновки, але космічна агенція досі не оприлюднила результати експертизи, не коментує їх та утримується від ухвалення рішення щодо теплового екрана для місії Artemis II. Отже, подальші роботи з підготовки місії на орбіту Місяця наразі призупинені.

Втім у NASA заявляють, що планують розпочати установку ракети "цієї осені". У звіті також наголошується, що попри труднощі та наявні чи майбутні затримки ми можемо бути впевнені, що місія NASA Artemis II врешті-решт відбудеться.

Нагадаємо, під час пілотованої місії на Місяць Artemis 3, яка запланована на 2026 рік, астронавти зможуть підтримувати якісний зв'язок із Землею за допомогою мережі 4G, створеної компанією Nokia. Після висадки на поверхню супутника Землі вони матимуть можливість віддалятись від посадкового модуля на відстань до 2 км і при цьому залишитися на відеозв'язку.

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