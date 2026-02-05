Політ NASA до Місяця перенесли: яка причина та нові терміни запуску

Запуск місії Artemis II перенесено на березень 2026 року / © Associated Press

NASA оголосило про перенесення місії Artemis II від лютого на березень після завершення генеральної репетиції запуску у Флориді. Під час перевірок виявили проблеми в процесі заправки ракети Space Launch System рідким паливом.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральна репетиція є фінальною симуляцією перед стартом, під час якої ракета повністю заправляється і проходить весь зворотний відлік без фактичного запуску. Під час цієї процедури NASA зафіксувало витік рідкого водню через дрібні фітинги системи подання пального. Остаточне рішення про перенесення запуску ухвалили після 49-годинної репетиції в Космічному центрі Кеннеді.

Екіпаж Artemis II складатиметься з трьох американських астронавтів — Ріда Вайзмана, Віктора Гловера та Крістіни Кох — а також канадця Джеремі Хансена. Політ має стати найдальшим пілотованим в історії людства і першим навколо Місяця з часів програми «Аполлон» 1960-1970 років.

Місія Artemis II є підготовчим етапом перед висадкою астронавтів у межах Artemis III, запланованої на 2028 рік. У ній також використають ракету SLS і капсулу Orion, а місячним посадковим модулем уперше стане Starship компанії SpaceX. Запуск Artemis II стане наступним кроком у програмі NASA з повернення людей на Місяць та випробування нових технологій для майбутніх міжпланетних місій.

