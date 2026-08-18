Полює на комарів і збиває їх лазером: незвичайний пристрій уже надійшов у продаж

Лазер знищує комарів / © скриншот з відео

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Китайська компанія розробила систему Photon Matrix, яка здатна виявляти комарів у повітрі, відстежувати їхній рух і знищувати лазером. Пристрій уже запустили у масове виробництво, а його вартість стартує від 988 доларів.

Про це повідомило видання Ziare.com.

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Про Photon Matrix стало відомо влітку 2025 року, коли проєкт представили під час краудфандингової кампанії. Відтоді розробники понад рік удосконалювали систему. Тепер, як заявляє виробник, пристрій надійшов у масове виробництво.

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Як Photon Matrix знаходить і знищує комарів

Photon Matrix постійно сканує простір перед собою, щоб виявити невеликі рухомі об’єкти. Для цього система використовує одразу кілька технологій — LiDAR, міліметровий радар та візуальний аналіз.

Після того як пристрій ідентифікує комара, він визначає напрямок його польоту, супроводжує ціль, а потім наводить на неї лазер.

Система працює на відстані приблизно до шести метрів і охоплює сектор у 90 градусів. Вона здатна розпізнавати об’єкти розміром від 2 до 20 мм та відстежувати комах, швидкість польоту яких не перевищує одного метра за секунду.

На оприлюднених компанією демонстраційних відео Photon Matrix самостійно виявляє комаху, утримує її в полі стеження та уражає лазером. Однак наскільки результативною технологія буде поза контрольованими демонстраціями — зокрема у дворі, на терасі чи серед великої кількості людей — мають підтвердити незалежні випробування.

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Скільки коштує лазерний пристрій проти комарів

Виробник окремо наголошує на заходах безпеки. За твердженням компанії, конструкція Photon Matrix передбачає захист, який має не допустити потрапляння людей, домашніх тварин та птахів до зони дії лазера. Розробники також повідомляють, що пристрій пройшов низку процедур сертифікації.

Домашня версія Photon Matrix з інфрачервоним лазером коштує 988 доларів. За модель, оснащену синім лазером, доведеться заплатити 1088 доларів.

Ціна такого пристрою суттєво перевищує вартість традиційних засобів від комарів. Водночас система працює без розпилення хімічних речовин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звичайний рулон туалетного паперу можна перетворити на домашній засіб проти комарів, якщо нанести на нього кілька крапель ефірної олії.

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