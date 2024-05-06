Польоти у космос для цивільних: SpaceX відкрила бронювання місць – подробиці та напрямки

Компанія SpaceX відкрила бронювання місць для польоту у космос.

Американська аерокосмічна приватна компанія SpaceX оголосила про бронювання місць для польоту у космос. Перші місії для людей відбудуться на орбіту Землі.

Так, на сайті компанії з'явився розділ Human Spaceflight, де можна забронювати місце для польоту в космос.

Як вказано в інформації, польоти здійснюватимуть на двох космічних кораблях – Dragon і Starship.

Першим доступним напрямком для польоту буде орбіта Землі вже наприкінці 2024 року. Тривалість місії складатиме 3-6 днів, а долучитися до неї зможуть 2-4 людини за один раз.

Корабель обертатиметься навколо Землі кожні 90 хвилин на висоті 290-483 кілометрів над нею.

Польоти на Міжнародну космічну станцію, відстань якої від Землі складає близько 400 кілометрів, стартують 2025 року. Чотири пасажири зможуть провести тут 10 днів.

На сайті також є інформація про семиденні місії на Місяць, але вони поки не мають дати запуску. На відстані 384 400 кілометрів від Землі 12 космічних туристів матимуть свої окремі каюти.

Місія на Марс буде найкоротшою – 24 години та 37 хвилин. Проте по початок польотів за цим напрямком також немає інформації.

SpaceX гарантує пасажирам найсучасніше спорядження, зокрема надруковані на 3D-принтері шоломи, оснащеними мікрофонами та клапанами, які регулюють системи тиску в костюмі.

Вартість участі у місії на сайті не вказується. Забронювати політ можна, відправивши заявку на електронну пошту humanspaceflight@spacex.com.

Нагадаємо, США проведуть військові навчання в космосі.

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