Польські печерні люди були канібалами і розколювали черепи жертв для омлету з мозку

Виявлено, що плем'я доісторичних людей, відомих як "мадленці" в Польщі, насолоджувалося смакуванням мозку після того, як розколювали голови своїх жертв.

Виявлено, що група доісторичних людей європейського походження займалася канібалізмом.

Про це пише Daily Star.

Археологи в Польщі спочатку виявили печеру в 19 столітті, яка прихистила расу людей, відомих як мадленці, близько 18 000 років тому. Тепер дослідники визначили темний характер доісторичних людей, знайшовши докази канібалізму. У дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Reports, науковці пишуть, що тривожна поведінка була результатом химерної культури мадленців.

Під керівництвом антрополога Франческа Маргінедаса з Каталонії команда використовувала 3D-мікроскопи для аналізу 63 фрагментів людських кісток з печери Машіцка. Вони помітили на черепах сліди порізів і навмисні переломи, які, на їхню думку, були результатом вилучення людського мозку після смерті жертв.

"Розташування і частота порізів і навмисних переломів на скелеті ясно показують, що тіла експлуатувалися для харчування, що виключає гіпотезу про поховання без споживання", - пояснив Маргінедас.

Іншими словами, схоже на те, що мадленці розколювали черепи своїх суперників і вибивали з них трохи мозку.

"Канібалізм – це поведінка, задокументована на різних етапах еволюції людини. У доісторичних контекстах вона могла бути відповіддю на потреби виживання, а також на ритуальні практики або навіть на динаміку міжгрупового насильства", - говорить Пальміра Саладіє, ще одна дослідниця з команди.

Як повідомляє Gizmodo, позначки, зроблені людиною на кістках, вказують на те, що з жертв знімали скальп і отримували "обезголовлені" голови. Великі кінцівки, такі як стегнова кістка, були розрізані так, як розрізають ковбасу, щоб можна було висмоктати калорійний кістковий мозок.

Нагадаємо, археологи знайшли поселення, якому 11 тисяч років. Теорія про те, що місцеві жителі були кочівниками, не відповідає дійсності.

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