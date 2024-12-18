Полюси Сонця почали мінятися місцями: чи небезпечно це для Землі

Цього року Сонце демонструє надзвичайну активність у вигляді сонячних спалахів і корональних викидів маси. Це частина 11-річного циклу сонячної активності, відомого як цикл Швабе. З кожним циклом магнітні полюси Сонця змінюються місцями, досягаючи піку в середині циклу, коли активність зірки є максимальною.

Про це повідомило видання IFLScience.

Процес, який відбувається на Сонці, пов'язаний із його обертанням: на екваторі Сонце обертається швидше, ніж на полюсах, і це викликає змішування намагніченої плазми. Як результат, виникають сонячні плями, які з'являються, коли магнітні поля пробиваються через фотосферу в хромосферу і корону Сонця. Під час сонячного максимуму ці плями змінюють свою полярність, зумовлюючи перебудову магнітних полів. Коли протилежні магнітні полюси зустрічаються, вони взаємно знищуються, замінюючи одне одного. Цей процес відбувається знову і знову, що призводить до зміни магнітних полюсів Сонця.

Як це впливає на Землю

На Сонці вже почався сонячний максимум, який триватиме до кінця 2025 року, а можливо й до початку 2026-го. Це період високої сонячної активності, що впливає на Землю та її технології. Під час сонячного максимуму зростає кількість потужних сонячних спалахів, які випромінюють ультрафіолетове та рентгенівське випромінювання, а також корональні викиди маси — потоки намагніченої плазми, що викидаються в космос.

Ці явища можуть порушити роботу навігаційних систем і зв'язку на Землі, а також негативно впливають на супутники, викликаючи їх пошкодження чи навіть падіння на планету. Корональні викиди можуть викликати геомагнітні бурі, що створюють проблеми для енергетичних систем та інших технологій, роблячи цей період небезпечним.

Нагадаємо, кільця Сатурна виявилися старішими, ніж вважалось раніше.

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