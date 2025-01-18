Помістилась би на долоні: вчені знайшли скам'янілості стародавнього кота

У Китаї були виявлені скам'янілості абсолютно новий вид кішок, що жив на Землі від 275 000 до 331 000 років тому.

Про це повідомило видання IFLScience.

Дослідники знайшли фрагмент щелепи, що став основою для опису виду, якого назвали Prionailurus kurteni. Цей вид належить до групи леопардових кішок і, ймовірно, був найменшим представником котячих і міг вміститися на долоні людини. Вага нового виду становила близько 1 кг, що робить його значно меншим навіть за таких малих кішок, як плямисто-рудий та чорноногий види.

Знахідки скам'янілостей кішок в цьому регіоні надзвичайно рідкісні, оскільки через крихкість кісток, які часто не зберігаються, ідентифікація виду є складною. Більшість знайдених решток складаються лише з зубів і щелепних кісток, що ускладнює дослідження їхніх родинних зв'язків.

Печера Хуалундун, відома численними науковими знахідками, стала джерелом ще одного унікального відкриття — скам'янілості нового виду кішок. Ця область вже здобула популярність завдяки знахідкам стародавніх людей, бурих ведмедів та полівок, що дозволяє припустити, що клімат тут був холоднішим, ніж в інших районах півдня Китаю.

"Харчові залишки, залишені цими архаїчними людьми на місці Хуалундон, могли також привабити щурів і маленьких леопардових котів. Незрозуміло, чи були ці коти частиною раціону мешканців печер, через відсутність слідів бійні на скам’янілостях", - заявив провідний автор Цигао Цзянцзуо.

Особливості зуба знайденої скам'янілості дозволяють вченим говорити про можливий зв'язок між леопардовими кішками та предками домашніх кішок, а також паласових котів.

Нагадаємо, у новому дослідженні з’ясувалося, що 20-тисячолітні скам’янілості, відомі як "людина Усікава", насправді належать стародавньому бурому ведмедю.

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