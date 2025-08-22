Помруть всі: футурологи назвали час, коли настане кінець світу

Кінець світу не за горами / © Pixabay

Реклама

Нове дослідження футурологів, схоже, дало відповідь на давнє запитання, яке хвилювало вчених. Вони розповіли, яким саме буде кінець Всесвіту, і коли це станеться.

Про це пише DayliMail.

За даними футуролога з Оксфордського університета Тобі Орда, протягом 75 років усі загинуть внаслідок катастрофічного та повного краху цивілізації.

Реклама

Його колега Нік Бостром налаштований ще песимістичніше. Він оцінює можливість вимирання людства до наступного століття як один до чотирьох.

А письменник, лауреат Пулітцерівської премії Джаред Даймонд прогнозує, що шанси нашого виду на виживання після 2050 року — лише за 25 років — не кращі, ніж парні, або 50/50.

Дослідники вказують на численні екзистенційні загрози, з якими стикається людство: не лише ядерна зброя, а й нестримні зміни клімату, штучно створені віруси та навіть штучний інтелект, здатний виробляти власну суперзброю.

Тим часом вчені розробили модель, яка передбачила, що кінцем нашого Всесвіту стане «Велике стиснення», яке станеться приблизно за 33,3 млрд років. На даний момент вік Всесвіту становить 13,8 млрд років, що залишає йому ще 20 млрд років до кінця.

Реклама

Нагадаємо, «живий Нострадамус» Атос Саломе з Бразилії вважає, що наша планета стає дедалі страшнішою та дестабілізуючою, а світу, до якого ми звикли, скоро настане кінець. Саломе прогнозує у світі «війну без танків і ракет».